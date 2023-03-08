"Борюсь за справедливість": "Пташка" з Азовсталі пояснила, чому не святкує 8 березня

На думку Катерини Поліщук, отримувати букет один раз на рік 8 березня — це принизливо, а головна жінка у її житті — це Україна.

Related video

Захисниця Маріуполя та парамедикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка" написала у своєму Instagram, чому не святкує Міжнародний жіночий день 8 березня.

"Я не святкую. Рівності не існує. Існує боротьба, відповідність займаній посаді і довбо**би. Я не вважаю доцільним боротися за рівність. Я борюсь за справедливість. І з довбо**бами. Вам може подобатись моя позиція, чи ні, але вам її не змінити", — ділиться з підписниками Поліщук, яка пройшла російський полон.

[ + – ] Отримати букет раз на рік — це принизливо

За словами захисниці Маріуполя, їй було б неприємно, якби її чоловік згадував про те, що вона жінка лише один раз на рік і дарував їй черговий букет. Її рідна країна Україна є головною жінкою у її житті.

"Те, в що совок перетворив день боротьби за права жінок — мені особисто огидне. Мене повинні поважати щодня, а не раз в рік. І не за те, жінка я чи не жінка, маю я дитину чи ні, а за те, яка я людина, за мої вчинки. Мені б було вкрай неприємно та зовсім не святково, якби мій чоловік дарував квіти та кохав мене лише раз в рік", — дає Поліщук свою оцінку жіночому дню.

"А з приводу боротьби… я борюсь щодня. За вільну Україну та майбутнє наших дітей. Всі жінки України будуть зневажені та принижені, якщо ми опинимось під владою ворога. Пріоритети треба розставляти. Україна — головна жінка в моєму житті. І я боротимусь за неї!" — підбила підсумки "Пташка".

Багато користувачів соціальної мережі розділили думку Поліщук, наголосивши, що також давно відмовилися від святкування 8 березня.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року частину українських військовополонених з "Азовсталі" повернули додому, серед них була і парамедикиня "Пташка".

Раніше, 18 вересня, через 4 місяці після полону та напередодні повернення на батьківщину, з'явилося перше інтерв'ю з Катериною Поліщук, де 21-річна дівчина відповіла, що без сумніву поїхала б знову в Маріуполь.