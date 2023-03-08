Швеція надасть на гуманітарні потреби жінкам України та Молдови понад 10 мільйонів євро

Ініціатива передбачає просування можливостей і прав громадянок найближчим часом та у довгостроковій перспективі.

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В Україну та Молдову надійде завдяки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) майже 9 мільйонів євро, а через структуру ООН Жінки (UN Women) – близько 2 мільйонів євро. Кошти передбачені на зміцнення зусиль двох країн із задоволення гуманітарних потреб жінок і дівчат. На сайті шведського уряду 8 березня повідомили подробиці.

Йохан Форсселл, міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції, висловився щодо надання відповідного пакету допомоги. Це має на меті допомогти відновити та згодом зміцнити українську систему охорони здоров’я й інфраструктуру, які внаслідок російської агресії серйозно постраждали. Наразі ситуація медичному напрямку незадовільна.

Він зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну та її атаки на медичні установи мають небезпечні для життя наслідки для дівчат та жінок. Цільові кошти можуть використати для порятунку життя. Фінансова допомога дозволить встановити обладнання у мобільні медичні клініки для запобігання зростанню показників материнській та дитячій смертності, а також надасть підтримку жертвам сексуального насильства, пов’язаного з війною. Це повністю відповідає пріоритетам уряду скандинавської держави щодо допомоги для пом’якшення наслідків війни в Україні.

Урядова уповноважена з питань гендерної політики в Україні Катерина Левченко також наголосила на тому, що війна дуже негативно вплинула на усіх, але жінки постраждали внаслідок бойових дій чи не найбільше. Нині відчувається гостра потреба у відновленні країни, її соціальної сфери.

"Ми все ще маємо гостру поточну ситуацію, але для нас також важливо, щоб жінки й надалі мали право голосу у відбудові та відновленні нашої країни", – зазначила вона.

Раніше Фокус повідомив, чому "Пташка" з Азовсталі Катерина Поліщук не відзначає 8 березня. На її думку, отримувати букет один раз на рік 8 березня — це принизливо, а головна жінка у її житті — це Україна. Вона вважає, варто змінювати ставлення до такого підходу.