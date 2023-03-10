Последствия обстрела: в некоторых районах Киева отключили электроэнергию, — ДТЭК

В Голосеевском, Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах применили стабилизационные графики отключений. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям столицы.

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Из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры во время массированного обстрела в Киеве в пятницу, 10 марта, применили стабилизационные графики отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В частности, свет сегодня отключили в части:

Голосеевского,

Шевченковского,

Соломенского,

Святошинского районов.

Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов, говорится в сообщении компании.

Гендиректор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко подтвердил у себя в соцсетях, что после вчерашних обстрелов у аварийных бригад еще не получилось устранить повреждение энергосистемы.

"Поэтому Укрэнерго дало команду использовать графики в части Голосеевского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов", — подчеркнул он.

Гендиректор компании отметил, что как только энергетики завершат ремонтные работы, указанные выше районы вернутся к полному энергоснабжению.

Напомним, сегодня, 10 марта, Сергей Коваленко объяснил, почему украинцам отключают свет во время ракетных атак РФ. По его словам, во время российских обстрелов 9 марта были зафиксированы перепады напряжения. Чтобы этого избежать, энергетики ввели превентивные отключения света в некоторых регионах страны.