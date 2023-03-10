Наслідки обстрілу: у деяких районах Києва відключили електроенергію, — ДТЕК

У Голосіївському, Шевченківському, Солом'янському та Святошинському районах застосували стабілізаційні графіки відключень. Через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію всім мешканцям столиці.

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Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури під час масованого обстрілу у Києві в п'ятницю, 10 березня, застосували стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зокрема, світло сьогодні відключили у частині:

Голосіївського,

Шевченківського,

Солом'янського,

Святошинських районів.

Через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію всім мешканцям цих районів, йдеться у повідомленні компанії.

Гендиректор компанії Yasno, яка входить до групи ДПЕК, Сергій Коваленко підтвердив у себе в соцмережах, що після вчорашніх обстрілів аварійним бригадам ще не вдалося усунути пошкодження енергосистеми.

"Тому Укренерго дало команду використовувати графіки в частині Голосіївського, Святошинського, Солом'янського та Шевченківського районів", — наголосив він.

Гендиректор компанії зазначив, що як тільки енергетики завершать ремонтні роботи, вказані вище райони повернуться до повного енергопостачання.

Нагадаємо, сьогодні, 10 березня, Сергій Коваленко пояснив, чому українцям вимикають світло під час ракетних атак РФ. За його словами, під час російських обстрілів 9 березня було зафіксовано перепади напруги. Щоб цього уникнути, енергетики запровадили превентивні відключення світла у деяких регіонах країни.