Делаем все возможное: Зеленский рассказал о ситуации с энергоснабжением в Украине (видео)

По словам украинского президента, в Харькове большинство людей остались без света и есть проблемы с интернетом. А в Запорожье энергетики делают все возможное, чтобы защити энергетическую систему города.

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После нового массированного обстрела Украины 9 марта в некоторых городах до сих пор сохраняются проблемы со светом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам вечером 10 марта.

"Целый день получал доклады о восстановлении энергообъектов после российского террористического налета", — сказал президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, самая сложная ситуация с энергообеспечением сохраняется в Харькове. Там до сих пор много горожан, квартиры и дома которых невозможно подключить к энергосистеме. В городе также проблемы с интернетом и мобильной связью.

Однако энергетикам удалось дать электрику объектам критической инфраструктуры.

Немного лучше ситуация в Харьковской области. Там по состоянию на вечер 10 марта практически у всех жителей есть свет.

Украинский президент добавил, что сложной остается ситуация в Житомире. Хотя энергетики и сбалансировали систему, сегодня еще могут быть выборочные отключения света.

В Запорожье делается возможное, что защитить энергосистему города.

Напомним, Россия для атаки по Украине 9 марта использовала месячный запас вооружения. По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, после массированного ракетного удара по Украине у ВС РФ осталось 7% ракет семейства "Калибр" от имеющегося на 24 февраля 2022 года количества.

В свою очередь в ДТЭК рассказали о последствиях вражеской атаки 9 марта для энергетической системы Украины. На стабилизацию ситуации в Житомирской области нужно до двух недель, а в Харьковской — несколько суток. Местами повреждено оборудование, которое уже ремонтировали после обстрелов.