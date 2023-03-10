Робимо все можливе: Зеленський розповів про ситуацію з енергопостачанням в Україні (відео)

За словами українського президента, у Харкові більшість людей залишилися без світла і мають проблеми з інтернетом. А у Запоріжжі енергетики роблять усе можливе, щоб захистити енергетичну систему міста.

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Після нового масованого обстрілу України 9 березня у деяких містах досі зберігаються проблеми зі світлом. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до українців увечері 10 березня.

"Цілий день отримував доповіді щодо відновлення енергооб'єктів після російського терористичного нальоту", — сказав президент України.

За словами Володимира Зеленського, найскладніша ситуація з енергозабезпеченням зберігається у Харкові. Там досі багато городян, квартири та будинки яких неможливо підключити до енергосистеми. У місті також проблеми з інтернетом та мобільним зв'язком.

Проте енергетикам вдалося надати електрику об'єктам критичної інфраструктури.

Трохи краща ситуація в Харківській області. Там станом на вечір 10 березня практично всі мешканці мають світло.

Український президент додав, що складною залишається ситуація у Житомирі. Хоча енергетики і збалансували систему, сьогодні можуть бути вибіркові відключення світла.

У Запоріжжі роблять все можливе, щоб захистити енергосистему міста.

Нагадаємо, Росія для атаки по Україні 9 березня використала місячний запас озброєння. За словами представника української розвідки Андрія Юсова, після масованого ракетного удару по Україні у ЗС РФ залишилося 7% ракет сімейства "Калібр" від кількості, що була станом на 24 лютого 2022 року.

Зі свого боку, в ДТЕК розповіли про наслідки ворожої атаки 9 березня для енергетичної системи України. На стабілізацію ситуації на Житомирщині потрібно до двох тижнів, а на Харківщині — декілька діб. Подекуди пошкоджено обладнання, яке вже ремонтували після обстрілів.