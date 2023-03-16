Дальше - больше? В НБУ объяснили, что будет происходить с инфляцией в 2023 году

Инфляция в начале 2023 года замедляется быстрее, чем ожидал Национальный банк, но остается высокой.

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В Национальном банке прогнозируют, что инфляция в Украине замедлится в 2023 году. Этому поспособствуют несколько факторов плюс меры НБУ, сообщает пресс-служба регулятора.

Так, по словам главы НБУ Андрея Пышного, в феврале 2023 года темпы инфляции снизились до 24,9%. Снижение инфляции началось раньше и происходит быстрее, чем прогнозировал НБУ. Этому способствовали, в частности, такие факторы, как:

увеличение предложения продовольствия и горючего;

быстрое восстановление энергетической системы после атак России;

более слабый потребительский спрос.

Рост потребительских цен в значительной степени сдерживается за счет фиксации официального курса гривны и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Положительное влияние оказало и полное прекращение эмиссионного финансирования бюджета с начала года", — добавил Андрей Пышный.

При этом в НБУ предполагают, что факторы, сдерживавшие инфляцию, могут оказаться с краткосрочными. Тем не менее отмечается, что инфляция, все же, будет снижаться в 2023 году, хоть и останется высокой.

"Инфляция будет снижаться в дальнейшем, в том числе благодаря мерам Национального банка по усилению привлекательности гривневых активов и поддержанию курсовой стабильности", — подчеркнул глава Нацбанка.

Вместе с тем инфляция все еще остается высокой, а давление со стороны расходов бизнеса — значительным.

Напомним, детальнее о ценах в Украине и прогнозах относительно уровня инфляции в 2023 году Фокус рассказывает в своем новом обзоре "Кило лука, как десяток яиц. Цены в Украине продолжают расти, но есть хорошие новости".

Тем временем Министерство экономики 3 марта 2023 года опубликовало Инфляционный отчет, в котором прогнозируется, что инфляционные факторы в условиях военного времени будут усиливаться. Отмечается, что существенные разрушения инфраструктурных объектов, закрытие предприятий, а также постоянный российский террор, прежде всего, мирного населения, спровоцировали дисбаланс в экономике