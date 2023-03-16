Дальше більше? У НБУ пояснили, що відбуватиметься з інфляцією у 2023 році

Інфляція на початку 2023 року сповільнюється швидше, ніж очікував Національний банк, але залишається високою.

Related video

У Національному банку прогнозують, що інфляція в Україні сповільниться у 2023 році. Цьому сприятиме кілька факторів плюс заходи НБУ, повідомляє пресслужба регулятора.

Так, за словами голови НБУ Андрія Пишного, у лютому 2023 року темпи інфляції знизилися до 24,9%. Зниження інфляції почалося раніше і відбувається швидше, ніж прогнозував НБУ. Цьому сприяли, зокрема, такі фактори, як:

збільшення пропозиції продовольства та пального;

швидке відновлення енергетичної системи після атак Росії;

слабший споживчий попит.

Зростання споживчих цін значною мірою стримується за рахунок фіксації офіційного курсу гривні та тарифів на житлово-комунальні послуги.

"Позитивний вплив мало і повне припинення емісійного фінансування бюджету з початку року", — додав Андрій Пишний.

При цьому в НБУ припускають, що фактори, які стримували інфляцію, можуть виявитися короткостроковими. Проте зазначається, що інфляція все ж таки знижуватиметься у 2023 році, хоч і залишиться високою.

"Інфляція знижуватиметься надалі, зокрема завдяки заходам Національного банку щодо посилення привабливості гривневих активів та підтримки курсової стабільності", — наголосив голова Нацбанку.

Водночас інфляція все ще залишається високою, а тиск із боку видатків бізнесу — значним.

Нагадаємо, детальніше про ціни в Україні та прогнози щодо рівня інфляції у 2023 році Фокус розповідає у своєму новому огляді "Кіло цибулі, як десяток яєць. Ціни в Україні продовжують зростати, але є хороші новини".

Тим часом, Міністерство економіки 3 березня 2023 року опублікувало Інфляційний звіт, в якому прогнозується, що інфляційні фактори в умовах воєнного часу посилюватимуться. Зазначається, що суттєві руйнування інфраструктурних об'єктів, закриття підприємств, а також постійний російський терор, насамперед мирного населення, спровокували дисбаланс в економіці.