"Есть ограничения": "Укрэнерго" о том, когда Киев и область забудут об отключениях (видео)

Глава компании Владимир Кудрицкий заявил, что проблема серьезная, однако масштабы значительно меньше, чем было раньше. Решить проблему можно лишь в том случае, если РФ вновь не нанесет массированный ракетный удар.

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В ближайшие полторы недели в столице, а также в Киевской и Житомирской областях ситуация со светом должна улучшиться. Такой прогноз озвучил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

По его словам в ближайшие дни украинские энергетики будут делать все возможное для того, чтобы наладить ситуацию с электричеством, но это при условии, что не будет новых ракетных атак со стороны Российской Федерации.

"У нас есть определенные ограничения (в Киевской и Житомирской областях, — ред.). Хочу отметить, что они не имеют того масштаба, который был раньше. Они скорее такие умеренные и локальные. Но мы сейчас применяем все возможности для того, чтобы устранить их в ближайшее время", — рассказал Владимир Кудрицкий.

Решится проблема в ближайшие полторы недели и после этого жители Киева, Киевской и Житомирской областей снова продолжат жить без ограничений.

Кроме того, Владимир Кудрицкий отметил, что в ближайшие годы Украина может стать полигоном для внедрения современных технологий в энергетике и вскоре можно будет увидеть как выросло качество нашей энергосистемы.

"Сейчас очень важно не упустить момент, когда практически весь мир хочет помочь нам отстроить энергосистему в новом формате. Мы будем пользоваться этими возможностями, привлекать финансирование прозрачным способом и использовать его, чтобы построить для наших детей энергосистему, которой будем гордиться", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 марта украинцам рассказали, что будет со светом в ближайшее время. По мнению президента "Энергоатома" Петра Котина, в ближайшее время украинцам не грозят длительные отключения электроэнергии, если российские войска не устроят новый массированный ракетный обстрел энергоинфраструктуры.