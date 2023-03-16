Генераторы еще понадобятся? Украинцам рассказали, что будет со светом в ближайшее время

Российская армия во время ракетных атак с октября 2022 года повредила линий и подстанции, соединяющих атомные станции с энергосистемой, рассказал президент "Энергоатома" Петр Котин.

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Украинцам в ближайшее время не грозят длительные отключения электроэнергии, если российские войска не устроят новый массированный ракетный обстрел энергоинфраструктуры. Об этом рассказал в интервью ВВС от 16 марта президент "Энергоатома" Петр Котин.

"Если не будет обстрелов и повреждений инфраструктуры — никаких отключений больше не будет", — сказал он.

По его словам, напряженная ситуация в энергосистеме наблюдалась в течение всей зимы.

"Мы этот период прошли. И то количество энергоблоков, которое работало зимой, сейчас не нужно. И поэтому сейчас профицит электроэнергии в энергосистеме. Фактически атомные энергоблоки оставались в работе на максимальном уровне все это время", — подчеркнул он.

При этом Петр Котин отметил, что россияне во время ракетных атак с октября 2022 года повредили линий и подстанции, соединяющих атомные станции с энергосистемой.

"Если таких повреждений больше не будет, то весь объем, который нужен, можно будет забирать. В то же время, мы проводим ремонты на атомных станциях так, как это нужно делать. Потому что это очень сложные технологические объекты. Ремонт запланирован летом", — рассказал Петр Котин.

Какая ситуация со светом в четверг, 16 марта

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, стабилизационные графики отключения электроэнергии были введены в Фастовском, Бучанском и Обуховском районах Киевской области. Также 16 марта были применены отключения по стабилизационным графикам и в Киеве. В частности, свет выключался в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов.

Энергетики отмечают, что в целом ситуация по электроснабжению на территории Украины стабильна, но в случае новых российских ракетных атак ситуация может измениться.

Напомним, 15 марта министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечал, что отечественная энергосистема работает без ограничений потребителей с резервом мощности. В то же время на территории Житомирской и Киевской областей возможны непродолжительные отключения.

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