Генератори ще знадобляться? Українцям розповіли, що буде зі світлом найближчим часом

Російська армія під час ракетних атак з жовтня 2022 року пошкодила лінії та підстанції, що з'єднують атомні станції з енергосистемою, розповів президент "Енергоатому" Петро Котін.

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Українцям найближчим часом не загрожують тривалі відключення електроенергії, якщо російські війська не влаштують новий масований ракетний обстріл енергоінфраструктури. Про це розповів в інтерв'ю ВВС від 16 березня президент "Енергоатому" Петро Котін.

"Якщо не буде обстрілів та пошкоджень інфраструктури — жодних відключень більше не буде", — сказав він.

За його словами, напружена ситуація в енергосистемі спостерігалася протягом усієї зими.

"Ми цей період пройшли. І та кількість енергоблоків, яка працювала взимку, зараз не потрібна. І тому зараз профіцит електроенергії в енергосистемі. Фактично атомні енергоблоки залишалися в роботі на максимальному рівні весь цей час", — наголосив він.

При цьому Петро Котін зазначив, що росіяни під час ракетних атак з жовтня 2022 року пошкодили лінії та підстанції, що з'єднують атомні станції з енергосистемою.

"Якщо таких пошкоджень більше не буде, то весь обсяг, який потрібен, можна буде забирати. Водночас ми проводимо ремонти на атомних станціях так, як це потрібно робити. Тому, що це дуже складні технологічні об'єкти. Ремонт запланований влітку", — розповів Петро Котін.

Яка ситуація зі світлом у четвер, 16 березня

Як повідомили у пресслужбі ДТЕК, стабілізаційні графіки відключення електроенергії було запроваджено у Фастівському, Бучанському та Обухівському районах Київської області. Також 16 березня було застосовано відключення за стабілізаційними графіками й у Києві. Зокрема, світло вимикалося у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів.

Енергетики зазначають, що загалом ситуація з електропостачанням на території України стабільна, але у разі нових російських ракетних атак ситуація може змінитися.

Нагадаємо, 15 березня міністр енергетики України Герман Галущенко зазначав, що вітчизняна енергосистема працює без обмежень споживачів із резервом потужності. На території Житомирської та Київської областей можливі нетривалі відключення.

Ще Фокус у своїй статті "Оновлення платіжок. Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже з квітня" докладно розповів про те, що саме планує уряд і яким може бути зростання ціни на електроенергію.