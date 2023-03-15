"У зв'язку з ремонтами": у Міненерго попередили, яким областям приготуватися до відключень світла

Станом на 15 березня, як зазначає міністр Герман Галущенко, енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності. Однак у Київській та Житомирській областях можливі нетривалі відключення.

Related video

У середу, 15 березня, у двох регіонах України споживачам можуть вимикати світло. Інформація про це з'явилася в офіційному телеграм-каналі Міністерства енергетики України.

"У деяких регіонах, зокрема, на Житомирщині та Київщині, можливі нетривалі відключення електроенергії, пов'язані з ремонтами електромереж", — попередив голова профільного міністерства Герман Галущенко.

За його словами, у середу, 15 березня, енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності. А генерація повністю забезпечує потреби споживачів електроенергії, маючи достатній резерв потужності.

Також Галущенко уточнив, що за останню добу відновлено електропостачання постраждалих від обстрілів російських військових районів Запорізької та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, 13 березня Фокус писав про те, чи збільшать тарифи на електроенергію для громадян задля підтримки енергетики. За інформацією Максима Білявського, енергетичного експерта, під час повномасштабної війни попит на електроенергію в Україні впав приблизно на 35%, а у структурі споживання найбільша частка почала належати домогосподарствам, яким електроенергія відпускається за пільговою ціною.

А 9 березня Фокус розбирався в тому, чи загрожують українцям віялові відключення світла. Того дня українська енергосистема пережила вже 15-й масовий ракетний удар з боку Росії. Окупанти пошкодили інфраструктурні об'єкти у кількох регіонах, тож енергетикам довелося обмежувати енергоспоживання. Водночас в "Укренерго" кажуть, що Росії хоч і не вдалося виконати свій план щодо повного знеструмлення України, проте шкоду вітчизняній енергосистемі, яка тільки почала відновлюватися від попередніх атак, вони все ж таки завдали