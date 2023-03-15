В связи с ремонтами": в Минэнерго предупредили, каким областям приготовиться к отключениям света

По состоянию на 15 марта, как отмечает министр Герман Галущенко, энергосистема Украины продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности. Однако в Киевской и Житомирской областях возможны непродолжительные отключения.

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В среду, 15 марта, в двух регионах Украины потребителям могут выключать свет. Информация об этом появилась в официальном Телеграм-канале Министерства энергетики Украины.

"В некоторых регионах, в частности, на Житомирщине и Киевщине, возможны непродолжительные отключения электроэнергии, связанные с ремонтами электросетей", — предупредил глава профильного министерства Герман Галущенко.

По его словам, в среду, 15 марта, энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности. А генерация полностью обеспечивает потребности потребителей электроэнергии, имея достаточный резерв мощности.

Также Галущенко уточнил, что за последние сутки возобновлено электроснабжение пострадавших от обстрелов российских военных районов Запорожской и Днепропетровской областей.

Напомним,13 марта Фокус писал о том, повысят ли тарифы на электроэнергию для граждан для поддержки энергетики. По информации Максима Билявского, энергетического эксперта, во время полномасштабной войны спрос на электроэнергию в Украине упал примерно на 35%, а в структуре потребления наибольшая доля стала принадлежать домохозяйствам, которым электроэнергия отпускается по льготной цене.

А 9 марта Фокус разбирался в том, грозят ли украинцам веерные отключения света. В тот день украинская энергосистема пережила уже 15-й по счету массированный ракетный удар со стороны России. Оккупанты повредили инфраструктурные объекты в нескольких регионах, поэтому энергетикам пришлось ограничивать энергопотребление. Тем временем в "Укрэнерго" говорят, что России хоть и не удалось выполнить свой план по полному обесточиванию Украины, однако урон отечественной