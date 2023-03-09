Графики возвращаются? Грозят ли украинцам веерные отключения света после нового обстрела

Украинская энергосистема выдержала очередную атаку врага 9 марта, хотя оккупантам удалось повредить энергообъекты в разных регионах страны. Ситуация со светом в некоторых городах должна улучшится через несколько дней, но не везде.

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В четверг, 9 марта 2023 года, украинская энергосистема пережила уже 15-й по счету массированный ракетный удар со стороны России. Оккупанты повредили инфраструктурные объекты в нескольких регионах, поэтому энергетикам пришлось ограничивать энергопотребление. Тем временем в "Укрэнерго" говорят, что России хоть и не удалось выполнить свой план по полному обесточиванию Украины, однако урон отечественной энергосистеме, которая только начала восстанавливаться от предыдущих атак, они все же нанесли. Фокус разбирался, какие объекты повредила российская армия и возможно ли, что украинцам снова начнут надолго отключать свет.

По словам главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, восстановление энергоснабжения в некоторых регионах после очередной масштабной ракетной атаки РФ может занять больше времени, чем в других. Все из-за значительных повреждений.

"Мы уже работаем над восстановлением энергопитания всех наших регионов. В некоторых это удастся довольно быстро, в некоторых потребуется больше времени, поскольку разрушения весьма значительны", — отметил он.

При этом Кудрицкий не назвал точные сроки завершения восстановительных работ отметив, что обо всем станет известно ближе к концу дня, 9 марта.

"Будем работать без остановки 24/7, чтобы 100% потребителей как можно скорее получили надежное энергопитание", — добавил Владимир Кудрицкий.

Что повредила Россия и где возможны долгосрочные проблемы со светом

По информации "Укрэнерго", Россия повредила энергетическую инфраструктуру Украины. В частности:

тепловые станции;

подстанции.

Тем временем директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии для издания OBOZREVATEL сообщил, что после ракетных атак по энергетической системе Украины свет 9 марта будут отключать в 3 областях:

Одесской;

Харьковской;

Житомирской.

Он отметил, что россияне повредили как минимум три электростанции компании ДТЭК – тепловые электростанции. Кроме того, были повреждены энергообъекты в Киеве, после чего в столице случилась перегрузка линий электропередач в Голосеевском и Святошинском районах.

"Как долго будут длиться экстренные отключения трудно сказать. Возможно, это займет несколько дней", — отметил Владимир Омельченко.

При этом в ДТЭК уже предупредили киевлян, что хотя ситуация в энергосистеме города и не является критической, но в любой момент нагрузка может увеличиться. Это приведет к тому, что ситуация со светом может кардинально измениться.

"Энергетики работают не покладая рук, чтобы стабилизировать энергосистему. Но ситуация с графиками в Киеве может измениться из-за последствий обстрелов", — говорится в сообщении.

К слову, графики веерных отключений света с сегодняшнего дня будут действовать в Житомире. По словам мэра города Сергея Сухомлина, свет будут отключать в течение двух недель или чуть больше.

"Сегодня будем снова переходить на графики подачи электроэнергии. Примерно 2-2,5 недели – и за счет поставок электроэнергии из других областей ситуация с электроснабжением должна исправиться", — отметил он.

В Одессе, где в ходе ракетных атак тоже были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, электроэнергия жителям города будет подаваться по графикам.

"Пока будет продолжаться восстановление энергосистемы свет будет поставляться в соответствии с графиками стабилизационных отключений", — сообщили в компании ДТЭК.

Напомним, 6 марта украинцев призвали не накапливать долги за электроэнергию, так как после войны энергетики начнут отключать от света самых злостных неплательщиков. На данный момент украинцы задолжали 2,5 млрд гривен за свет.