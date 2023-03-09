Графіки повертаються? Чи загрожують українцям віялові відключення світла після нового обстрілу

Українська енергосистема витримала чергову атаку ворога 9 березня, хоча окупантам вдалося пошкодити енергооб'єкти в різних регіонах країни. Ситуація зі світлом у деяких містах має покращитися за кілька днів, але не скрізь.

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У четвер, 9 березня 2023 року, українська енергосистема пережила вже 15-й масовий ракетний удар із боку Росії. Окупанти пошкодили інфраструктурні об'єкти в кількох регіонах, тож енергетикам довелося обмежувати енергоспоживання. Водночас в "Укренерго" кажуть, що Росії хоч і не вдалося виконати свій план щодо повного знеструмлення України, проте шкоду вітчизняній енергосистемі, яка тільки почала відновлюватися від попередніх атак, вони все ж таки завдали. Фокус розбирався, які об'єкти пошкодила російська армія та чи можливо, що українцям знову почнуть надовго вимикати світло.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, відновлення енергопостачання в деяких регіонах після чергової масштабної ракетної атаки РФ може забрати більше часу, ніж в інших. Усе через значні ушкодження.

"Ми вже працюємо над відновленням енергоживлення всіх наших регіонів. У деяких це вдасться досить швидко, у деяких буде потрібно більше часу, оскільки руйнування дуже значні", — зазначив він.

Водночас Кудрицький не назвав точних термінів завершення відновлювальних робіт, зазначивши, що про все стане відомо ближче до кінця дня 9 березня.

"Працюватимемо без зупинки 24/7, щоб 100% споживачів якнайшвидше отримали надійне енергоживлення", — додав Володимир Кудрицький.

Що пошкодила Росія і де можливі довгострокові проблеми зі світлом

За інформацією "Укренерго", Росія пошкодила енергетичну інфраструктуру України. Зокрема:

теплові станції;

підстанції.

Водночас директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в коментарі для видання OBOZREVATEL повідомив, що після ракетних атак по енергетичній системі України світло 9 березня відключатимуть у 3 областях:

Одеській;

Харківській;

Житомирській.

Він зазначив, що росіяни пошкодили як мінімум три електростанції компанії ДТЕК — теплові електростанції. Крім того, було пошкоджено енергооб'єкти в Києві, після чого в столиці сталося перевантаження ліній електропередач у Голосіївському та Святошинському районах.

"Як довго триватимуть екстрені відключення, важко сказати. Можливо, це займе кілька днів", — зазначив Володимир Омельченко.

У ДТЕК уже попередили киян, що хоча ситуація в енергосистемі міста і не є критичною, але будь-якої миті навантаження може збільшитися. Це призведе до того, що ситуація зі світлом може кардинально змінитися.

"Енергетики працюють не покладаючи рук, щоб стабілізувати енергосистему. Але ситуація з графіками в Києві може змінитися через наслідки обстрілу", — йдеться у повідомленні.

До речі, графіки віялових відключень світла відсьогодні діятимуть у Житомирі. За словами мера міста Сергія Сухомлина, світло відключатимуть протягом двох тижнів або трохи більше.

"Сьогодні знову переходитимемо на графіки подачі електроенергії. Приблизно 2-2,5 тижня, і за рахунок постачань електроенергії з інших областей ситуація з електропостачанням має виправитися", — зазначив він.

В Одесі, де в ході ракетних атак теж було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, електроенергія жителям міста подаватиметься за графіками.

"Поки триватиме відновлення енергосистеми, світло постачатиметься відповідно до графіків стабілізаційних відключень", — повідомили в компанії ДТЕК.

Нагадаємо, 6 березня українців закликали не накопичувати борги за електроенергію, оскільки після війни енергетики почнуть відключати від світла найзлісніших неплатників. Наразі українці заборгували 2,5 млрд гривень за світло.