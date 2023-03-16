"Є обмеження": "Укренерго" про те, коли Київ та область забудуть про відключення (відео)

Голова компанії Володимир Кудрицький заявив, що проблема серйозна, проте масштаби значно менші, ніж були раніше. Вирішити проблему можна лише у тому випадку, якщо РФ знову не завдасть масованого ракетного удару.

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У найближчі півтора тижні у столиці, а також у Київській та Житомирській областях ситуація зі світлом має покращитись. Такий прогноз озвучив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, найближчими днями українські енергетики будуть робити все можливе для того, щоб налагодити ситуацію з електрикою, але це за умови, що не буде нових ракетних атак з боку Російської Федерації.

"У нас є певні обмеження (у Київській та Житомирській областях). Хочу зазначити, що вони не мають того масштабу, який був раніше. Вони швидше такі помірні та локальні. Але ми зараз застосовуємо всі можливості для того, щоб усунути їх найближчим часом", — розповів Володимир Кудрицький.

Вирішиться проблема у найближчі півтора тижні і після цього мешканці Києва, Київської та Житомирської областей знову продовжать жити без обмежень.

Крім того, Володимир Кудрицький зазначив, що найближчими роками Україна може стати полігоном для впровадження сучасних технологій в енергетиці і незабаром можна буде побачити як зросла якість нашої енергосистеми.

"Зараз дуже важливо не прогаяти момент, коли практично весь світ хоче допомогти нам відбудувати енергосистему в новому форматі. Ми користуватимемося цими можливостями, залучатимемо фінансування у прозорий спосіб і використаємо його, щоб побудувати для наших дітей енергосистему, якою пишатимемось", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 березня українцям розповіли, що буде зі світлом найближчим часом. На думку президента "Енергоатому" Петра Котіна, найближчим часом українцям не загрожують тривалі відключення електроенергії, якщо російські війська не влаштують новий масований ракетний обстріл енергоінфраструктури.