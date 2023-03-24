Тарифы на воду изменятся: кому из украинцев не придется платить больше (видео)

В Украине уже в апреле и июле планируют повысить тарифы на воду. Нацкомиссия уже анонсировала двухэтапное подорожание, а стоимость услуг в некоторых городах могут вырасти на 30-40%.

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Для украинцев уже с 1 апреля 2023 года повысят тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭКУ) уже предупреждала, что повышение произойдет в два этапа на 10%. Но, как выяснилось, это лишь средний показатель по Украине – в некоторых городах цены за услугу могут подорожать сразу на 40%. Об этом в эфире "5 канала" 23 марта рассказал глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам финального решение НКРЭКУ еще нет, поэтому речь идет исключительно о проекте.

"Первый этап – это подорожание водоснабжения и водоотвода в среднем на 10% с 1 апреля. И следующий этап – с 1 июля подорожание еще на 10%. Но в основном будет идти повышение стоимости услуг водоснабжения, и это получится не 10%. Я подсчитал, что у некоторых водоконалов тариф подорожает на 30-40%", – отметил Попенко.

Все дело в том, что водоканалы зависят от количества абонентов и чтобы покрыть все расходы, водоканалам нужно не менее 100 тысяч абонентов. А многие водоканалы, как объяснил эксперт, работают в городах с населением 20-40 тыс. человек, поэтому являются убыточными.

"Такие водоканалы увеличивают тариф на 20-40%. А есть водоканалы, услуги которых дорожают на 5-10%, и они себя окупают. Например, для Киева нет смысла поднимать на 30%, потому что там миллионы абонентов, одна из самых протяженных сетей в ЕС", – объяснил Олег Попенко.

Чтобы изменить ситуацию, нужно заниматься реформой водоканалов. Например, предприятия следует укрупнять, как это уже произошло, к примеру, в Великобритании и Нидерландах.

"Конечно, есть проблемы и со стоимостью электроэнергии. В действующие тарифы водоканалов была заложена электроэнергия по тарифам 3-4 грн. А на сегодня электроэнергия для предприятий – 5 грн без НДС", — подчеркнул он.

Тем временем на фоне повреждений энергосистемы вследствие атак ВС РФ, в правительстве задумались о повышении тарифа на электроэнергию для населения. О планах власти Фокус подробно писал в своей статье "Обновление платежек. Тарифы на электроэнергию могут повысить уже с апреля".