Тарифи на воду зміняться: кому з українців не доведеться платити більше (відео)

В Україні вже у квітні та липні планують підвищити тарифи на воду. Нацкомісія вже анонсувала двоетапне подорожчання, а вартість послуг у деяких містах може зрости на 30-40%.

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Для українців вже з 1 квітня 2023 року підвищать тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕКП) вже попереджала, що підвищення відбудеться у два етапи на 10%. Але, як з'ясувалося, це лише середній показник по Україні – у деяких містах ціни на послугу можуть подорожчати одразу на 40%. Про це в ефірі "5 каналу" 23 березня розповів голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, фінального рішення НКРЕКП ще немає, тому йдеться виключно про проєкт.

"Перший етап – це подорожчання водопостачання та водовідведення в середньому на 10% з 1 квітня. І наступний етап – з 1 липня подорожчання ще на 10%. Але здебільшого йтиме підвищення вартості послуг водопостачання, і це вийде не 10%. Я підрахував, що у деяких водоконалів тариф подорожчає на 30-40%", — зазначив Попенко.

Річ у тім, що водоканали залежать від кількості абонентів, і щоб покрити всі витрати, водоканалам потрібно щонайменше 100 тисяч абонентів. А багато водоканалів, як пояснив експерт, працюють у містах із населенням 20-40 тис. осіб, тому є збитковими.

"Такі водоканали збільшують тариф на 20-40%. А є водоканали, послуги яких дорожчають на 5-10%, і вони себе окупають. Наприклад, для Києва немає сенсу піднімати на 30% тому, що там мільйони абонентів, одна з найпротяжніших мереж у ЄС", — пояснив Олег Попенко.

Щоб змінити ситуацію, потрібно займатися реформою водоканалів. Наприклад, підприємства слід збільшувати, як це вже сталося, приміром, у Великій Британії та Нідерландах.

"Звичайно, є проблеми і з вартістю електроенергії. У чинні тарифи водоканалів було закладено електроенергію за тарифами 3-4 грн. А станом на сьогодні електроенергія для підприємств — 5 грн без ПДВ", — підкреслив він.

Водночас на тлі пошкоджень енергосистеми внаслідок атак ЗС РФ в уряді замислилися про підвищення тарифу на електроенергію для населення. Про плани влади Фокус докладно писав у статті "Оновлення платіжок. Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже з квітня".