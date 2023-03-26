Нацбанк отказался печатать гривны: Андрей Пышный рассказал, что произошло

По словам главы Нацбанка, регулятор больше не будет прибегать к печатанию денег для денежного финансирования государственных расходов.

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Украина больше не будет покрывать дефицит бюджета с помощью печатанья новых банкнот. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Financial Times.

"Национальный банк больше не будет прибегать к "опасному" печатанию денег для денежного финансирования государственных расходов", — сказал Пышный.

По его словам, подобная практика создала огромные риски для макрофинансовой стабильности, когда в прошлом году Украина была вынуждена печатать миллиарды гривен, за которые НБУ покупал у Минфина облигации госзайма.

"Это было быстрое лечение, но очень опасное", — сказал глава финансового регулятора.

Пышный также рассказал журналистам о том, что решение прекратить печать деньги для покрытия расходов государства вызвало прямой конфликт с правительством Украины. Однако как отметил глава Нацбанка, он был исчерпан и стороны пришли к взаимопониманию.

Глава Национального банка также поделился стратегией работы национального регулятора.

"Целью сейчас является поглощение избыточной ликвидности путем ужесточения резервных требований к банкам и постепенное возвращение к плавающему обменному курсу", — уточнил он.

Напомним, 16 марта в НБУ объяснили, что будет происходить с инфляцией в 2023 году. В НБУ предполагают, что факторы, сдерживавшие инфляцию, могут оказаться с краткосрочными.

Напомним, детальнее о ценах в Украине и прогнозах относительно уровня инфляции в 2023 году Фокус рассказывал в своем новом обзоре "Кило лука, как десяток яиц. Цены в Украине продолжают расти, но есть хорошие новости".