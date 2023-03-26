Нацбанк відмовився друкувати гривні: Андрій Пишний розповів, що сталося

За словами голови Нацбанку, регулятор більше не вдаватиметься до друкування грошей для фінансування державних витрат.

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Україна більше не покриватиме дефіцит бюджету за допомогою друкування нових банкнот. На цьому наголосив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю Financial Times.

"Національний банк більше не вдаватиметься до "небезпечного" друкування грошей для грошового фінансування державних витрат", — сказав Пишний.

За його словами, подібна практика створила величезні ризики для макрофінансової стабільності, коли минулого року Україна була змушена друкувати мільярди гривень, за які НБУ купував у Мінфіну облігації держпозики.

"Це було швидке лікування, але дуже небезпечне", — сказав голова фінансового регулятора.

Пишний також розповів журналістам про те, що рішення припинити друк грошей для покриття видатків держави викликало прямий конфлікт із урядом України. Однак, як зазначив голова Нацбанку, він був вичерпаний і сторони дійшли взаєморозуміння.

Глава Національного банку також поділився стратегією роботи національного регулятора.

"Метою зараз є поглинання надмірної ліквідності шляхом посилення резервних вимог до банків та поступове повернення до плаваючого обмінного курсу", — уточнив він.

Нагадаємо, 16 березня в НБУ пояснили, що відбуватиметься з інфляцією у 2023 році. У НБУ припускають, що фактори, які стримували інфляцію, можуть виявитися короткостроковими.

Нагадаємо, детальніше про ціни в Україні та прогнози щодо рівня інфляції у 2023 році Фокус розповідав у своєму новому огляді "Кіло цибулі, як десяток яєць. Ціни в Україні продовжують зростати, але є хороші новини".