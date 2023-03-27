Правила меняются: как в Украине изменят систему штрафов и общественных работ для нарушителей

Украинское правительство запланировало обновить систему исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ. Фокус рассказывает, что изменится для нарушителей.

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Кабмин Украины хочет обновить систему исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ. Для этого будут внесены изменения в ряд кодексов, сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства Тарас Мельничук.

"Законопроект преследует цель совершенствования национального законодательства в части выполнения административных взысканий в виде общественных работ, а также наказаний в виде штрафа и общественных работ", — написал он.

Что изменится

Кабинет министров планирует принять следующие изменения:

увеличить выполнение общественных работ до 8 часов, благодаря чему правонарушители (осужденные) смогут быстрее отбыть это административное взыскание;

благодаря чему правонарушители (осужденные) смогут быстрее отбыть это административное взыскание; график ежедневного выхода на работу нарушителя предлагается устанавливать собственником предприятия, учреждения, организации совместно с нарушителем с учетом времени работы (учебы) нарушителя на основной работе;

предоставить возможности отбывать общественные работы в пределах всего города или области, при условии обеспечения транспортировки нарушителей на объект и обратно;

назначать общественные работы как основной, так и дополнительный вид наказания, что позволит увеличить воспитательное влияние на осужденных через общественно полезную работу;

дать возможность применить новые подходы к исполнению наказания в виде штрафа.

Кроме того, в Уголовно-исполнительный кодекс Украины будет добавлена новая статья, в которой предусмотрят, что осужденные к наказанию в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, общественных работ, исправительных работ и освобожденные от отбывания наказания с испытанием платят расходы, связанные с исполнением судебного решения.

Максимальный размер расходов, связанных с исполнением судебного решения, не может превышать 50% прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года — 2 684 гривны.

Напомним, в феврале 2023 года комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики поддержал законопроект № 8401, в котором было предложено отменить льготную ставку для ФОПов 3 группы в размере 2% с дохода. Довоенная ставка в размере 5% будет возвращена с 1 июля 2023 года.

Кроме того, 6 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об отмене налоговых льгот для игорного бизнеса. Упрощенная система для этой сферы бизнеса действовала с апреля 2022 года, когда депутаты поддержали поправку для оплаты лишь 2% единого налога от оборота игорному бизнесу.