Правила змінюються: як в Україні змінять систему штрафів та громадських робіт для порушників

Український уряд запланував оновити систему виконання покарання у вигляді штрафу та громадських робіт. Фокус розповідає, що зміниться для порушників.

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Кабмін України хоче оновити систему виконання покарання у вигляді штрафу та громадських робіт. Для цього буде внесено зміни до ряду кодексів, повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду Тарас Мельничук.

"Законопроект має на меті вдосконалення національного законодавства щодо виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, а також покарань у вигляді штрафу та громадських робіт", — написав він.

Що зміниться

Кабінет міністрів планує ухвалити такі зміни:

збільшити виконання громадських робіт до 8 годин, завдяки чому правопорушники (засуджені) зможуть швидше відбути це адміністративне стягнення;

завдяки чому правопорушники (засуджені) зможуть швидше відбути це адміністративне стягнення; графік щоденного виходу працювати порушника пропонується встановлювати власником підприємства, установи, організації разом із порушником з урахуванням часу роботи (навчання) порушника на основній роботі;

надати можливості відбувати громадські роботи в межах всього міста чи області, за умови забезпечення транспортування порушників на об'єкт та назад;

призначати громадські роботи як основний, і додатковий вид покарання, що дозволить збільшити виховне впливом геть засуджених через суспільно корисну работу;

дати можливість застосувати нові підходи до виконання покарання у вигляді штрафу.

Крім того, до Кримінально-виконавчого кодексу України буде додано нову статтю, в якій передбачать, що засуджені до покарання у вигляді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт та звільнені від відбування покарання із випробуванням сплачують витрати, пов'язані з виконанням судового рішення

Максимальний розмір видатків, пов'язаних із виконанням судового рішення, не може перевищувати 50% прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року – 2 684 гривні.

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Крім того, 6 лютого президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про відміну податкових пільг для грального бізнесу. Спрощена система для цієї сфери бізнесу діяла з квітня 2022 року, коли депутати підтримали поправку на оплату лише 2% єдиного податку від обороту гральному бізнесу.