Пенсионный фонд разрешил украинцам покупать страховой стаж

Для граждан от 16 лет появилась возможность покупки страхового стажа.

Related video

Механизм добровольных страховых взносов, запущенный Пенсионным фондом, позволяет покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличивать ее размер. Юлия Соколовская, заместитель руководителя Офиса президента, 29 марта на брифинге сообщила подробности.

С помощью системы ID.GOV.UA или электронной подписи Дія. Підпис можно заключить с Пенсионным фондом добровольного страхования. Граждане в возрасте от 16 лет получили такую возможность.

Соколовская отметила, что для многих категорий этот механизм может быть интересен. В частности, таких:

людей, которые находятся и работают за рубежом, но намерены получать пенсию в Украине;

людей предпенсионного возраста, которым не хватает соответствующего стажа для пенсии;

работников с низкими официальными доходами, которые посредством добровольных взносов могут увеличить уровень будущей пенсии.

Человек будет самостоятельно выбирать размер страховых взносов, их продолжительность и периодичность. Никаких отчетов об уплате не требуется.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором деньги попали на счет ведомства. Незастрахованные лица в этом случае получают месяц страхового стажа, для застрахованных – увеличенную зарплату для исчисления пенсии.

Юлия Соколовская обратила внимание на то, что около 7 миллионов человек уехали за границу. В основном это люди трудоспособного возраста. Часть людей работают в дистанционном режиме и продолжают платить страховые взносы. Насколько заинтересовались украинцы, которые находятся вне территории Украины, она не отметила.

Фокус 16 февраля сообщал, что Пенсионный фонд рассчитал размер средней зарплаты за 2022 год, а уже 1 марта произошел автоматический перерасчет минимальных пенсий. Посмотрели и размер минимальных страховых выплат.