Пенсійний фонд дозволив українцям купувати страховий стаж

Для громадян віком від 16 років з'явилася можливість купівлі страхового стажу.

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Механізм добровільних страхових внесків, який запустив Пенсійний фонд, дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії чи збільшувати її розмір. Юлія Соколовська, заступниця керівника Офісу президента, 29 березня на брифінгу повідомила подробиці.

За допомогою системи ID.GOV.UA або електронного підпису "Дія.Підпис" можна укласти договір із Пенсійним фондом добровільного страхування. Громадяни віком від 16 років отримали таку можливість.

Соколовська зазначила, що для багатьох категорій цей механізм може бути цікавим. Зокрема, таких:

людей, які наразі перебувають і працюють за кордоном, але мають намір отримувати пенсію в Україні;

людей передпенсійного віку, яким не вистачає відповідного стажу для пенсії;

працівників із низькими офіційними доходами, які за допомогою добровільних внесків можуть збільшити рівень майбутньої пенсії.

Людина самостійно обиратиме розмір страхових внесків, їхню тривалість і періодичність. Жодних звітів про сплату не потребується.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок відомства. Незастраховані особи в такому разі отримують місяць страхового стажу, застраховані — збільшену зарплату для обчислення пенсії.

Юлія Соколовська звернула увагу на те, що близько 7 мільйонів людей виїхали за кордон. Переважно це люди працездатного віку. Частина цих людей працюють у дистанційному режимі та продовжують сплачувати страхові внески. Наскільки зацікавилися українці, які перебувають поза територією України, вона не зазначила.

Фокус 16 лютого повідомляв, що Пенсійний фонд розрахував розмір середньої зарплати за 2022 рік, а вже 1 березня відбувся автоматичний перерахунок мінімальних пенсій. Переглянули й розмір мінімальних страхових виплат.