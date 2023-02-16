Індексація пенсій у 2023 році: наскільки збільшать виплати в березні

У лютому 2023 року Пенсійний фонд розрахує розмір середньої зарплати за 2022 рік, а вже 1 березня відбудеться автоматичний перерахунок мінімальних пенсій.

Related video

У березні 2023 року українським пенсіонерам проведуть індексацію пенсійних виплат. Як саме зміниться розмір виплат, наразі невідомо, але індексація точно відбудеться у двозначних числах. Про це "Каналу 24" розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що споживча інфляція у 2022 році склала 26,6%, тому розмір індексації буде максимально наближений до цього показника.

"Ми поки не знаємо, який середній показник зарплати за минулий рік, із якої сплачено ЄСВ. Підрахунками зараз займаються в Пенсійному фонді, і власне остаточний коефіцієнт буде затверджений Кабміном, я думаю, десь за тиждень чи два. І тоді ми дізнаємося, яким буде розмір індексації. У будь-якому разі розмір індексації визначатиметься двозначними цифрами", — зазначив політик.

Кому перерахують пенсії з 1 березня

Підвищення виплат торкнеться найбільш незахищених категорій українців, які одержують виплати:

з інвалідності;

за віком;

за вислугою років;

за втратою годувальника.

Також переглянуть розмір мінімальних страхових виплат. Це стосується:

чорнобильців із інвалідністю;

ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Виплати для цієї категорії громадян прив'язані до середньої заробітної плати за 2022 рік. Показник середньої зарплати, з якої наприкінці минулого року було сплачено страхові внески, становить 13 387 грн 48 коп.

Раніше Фокус розповідав, що Міністерство фінансів України перевірить актуальність персональних даних пенсіонерів, які впливають на щомісячні грошові виплати. Відомо, що відомство вивчить окремі параметри, отримані від Пенсійного фонду України (ПФУ) з реальним станом речей.

Також Фокус писав, що станом на 1 грудня 2022 року заборгованість українців із житлово-комунальних послуг становила 35,35 млрд грн, найбільше в період війни люди не платять за опалення та гарячу воду.