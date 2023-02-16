Индексация пенсий в 2023 году: на сколько увеличат выплаты в марте

В феврале 2023 года Пенсионный фонд рассчитает размер средней зарплаты за 2022 год, а уже 1 марта состоится автоматический перерасчет минимальных пенсий.

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В марте 2023 года украинским пенсионерам проведут индексацию пенсионных выплат. Как именно изменится размер выплат пока неизвестно, но индексация точно состоится в двузначных числах. Об этом "Каналу 24" рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что потребительская инфляция в 2022 году составила 26,6%, поэтому размер индексации будет максимально приближен к этому показателю.

"Мы пока не знаем, какой средний показатель зарплаты за прошлый год с которой уплачен ЕСВ. Подсчетами сейчас занимаются в Пенсионном фонде и собственно окончательный коэффициент будет утвержден Кабмином, я думаю, где-то через неделю или две. И тогда мы узнаем, каков будет размер индексации. В любом случае размер индексации будет определяться двузначными цифрами", — отметил политик.

Кому пересчитают пенсии с 1 марта

Повышение выплат коснется наиболее незащищенных категорий украинцев, которые получают выплаты:

по инвалидности;

по возрасту;

по выслуге лет:

по потере кормильца.

Также будет пересмотрен размер минимальных страховых выплат. Это касается:

чернобыльцев с инвалидностью

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Выплаты для этой категории граждан привязаны к средней зарплате за 2022 год. Показатель средней зарплаты, с которой в конце прошлого года были уплачены страховые взносы, составляет 13 387 грн 48 коп.

Ранее Фокус рассказывал, что Министерство финансов Украины проверит актуальность персональных данных пенсионеров, которые влияют на размер ежемесячных денежных выплат. Известно, что ведомство изучит отдельные параметры, полученные от Пенсионного фонда Украины (ПФУ), с реальным положением вещей.

Также Фокус писал, что по состоянию на 1 декабря 2022 года задолженность украинцев з жилищно-коммунальные услуги составляла 35,35 млрд грн, Больше всего в период войны люди не платят за отопление и горячую воду.