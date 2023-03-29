"Ничего головокружительного": что приготовили для налоговой системы Украины ради сотрудничества с МВФ

Для Украины идеальным примером налоговой системы является налогообложение в Европейском Союзе. Поэтому в нашей стране в будущем должна состояться налоговая реформа в соответствие с системой ЕС, заявил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

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В Украине не будут вводить радикальные налоговые изменения после подписания новой кредитной программы с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сказал в эфире телемарафона 29 марта 2023 года глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, украинское правительство во время переговоров с МВФ согласилось обеспечить налоговые поступления в бюджет.

"На пять лет мы должны показать себе и нашим партнерам, каким образом мы видим доходы нашего государства, сбалансирование нашего бюджета", — рассказал он.

При этом политик отметил, что никаких кардинальных изменений в налоговой системе не будет.

"Каких-то налоговых экспериментов не будет. Безусловно, будут какие-то точечные решения о поддержке той или иной отрасли. Особенно это касается ОПК. Но головокружительного ничего не будет точно", — подчеркнул он.

При этом Даниил Гетманцев отметил, что для Украины идеальным примером налоговой системы является налогообложение в Европейском Союзе. Поэтому в нашей стране в будущем должна состояться налоговая реформа в соответствии с системой ЕС.

"НДС, налог на прибыль и обычные ставки, безусловно, мы будем пытаться ввести по минимальному уровню, но в тех рамках, которые существуют в ЕС", — добавил глава финансового комитета Верховной Рады.

Напомним, новое соглашение о сотрудничестве Украина и Международный валютный фонд подписали 21 марта 2023 года. Известно, что новая программа рассчитана на четыре года, за которые наша страна получит 15,6 млрд долларов. Также ожидается, что в рамках договора будет высвобождено крупномасштабное льготное финансирование для Украины от международных доноров и партнеров.

Согласно официальной информации, новая программа предусматривает два этапа. Первый продлится 12-18 месяцев, в течение которых стоит задача "укрепления фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности путем усиления мобилизации поступлений" и избегания эмиссионного финансирования дефицита бюджета.

Только на втором этапе программы идет речь о реформах, направленных на восстановление и реконструкцию, поддержку вступления Украины в ЕС и ускорение долгосрочного роста.

Ранее в МФВ предупреждали об угрозах для финансовой стабильности мира из-за последствий COVID-пандемии, войны в Украине и жесткости монетарной политики. Ожидается, что в 2023 году глобальный рост мировой экономики замедлится до уровня ниже 3%.