МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $15,6 млрд, – СМИ

Украина будет получать выплаты в течение четырех лет. Программу разделили на два этапа.

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Исполнительный совет Международного валютного фонда в пятницу одобрил четырехлетний финансовый пакет на 15,6 миллиарда долларов для Украины, чтобы помочь стране решить неотложные потребности в финансировании во время защиты от агрессии России. Об этом решении 31 сообщает Reuters.

По соглашению Киев будет получать выплаты в течение четырех. Кредит является наибольшим для Украины с момента вторжения российских войск в феврале 2022 года.

Как отметило агентство Bloomberg, человек, получивший соответствующую информацию, пожелал не называть свою фамилию. Это произойдет в случае оглашения публичного решения.

Группа кредиторов Украины поддержала беспрецедентное соглашение, требовавшее от МВФ изменения правил кредитования, заверив, что они продолжат приостановку выплаты долга на время действия программы. Кредиторы — Канада, Германия, Франция, Япония, Великобритания и США. Они призвали других двусторонних и частных кредиторов помочь восстановить устойчивость долга для Украины, экономика которой сократилась примерно на треть после вторжения России в прошлом году.

Программа будет разделена на два этапа. В первом, продолжительностью 12-18 месяцев, Украина будет принимать меры по укреплению фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, включая отмену монетарного финансирования.

Вторая фаза перейдет к более масштабным реформам для укрепления макроэкономической стабильности и поддержки восстановления и реконструкции страны, которые помогут Украине завершить процесс вступления в Европейский Союз. Ожидается, что в течение этого периода Украина вернется в довоенные рамки политики, включая гибкий обменный курс и режим анализа инфляции, по нормам МВФ.

Прогнозы сотрудников МВФ по экономике Украины в этом году колеблются от сокращения на 3% до 1% расширения после спада на 30% в 2022 году. Беспрецедентное соглашение требовало от МВФ изменения своей политики.

Напомним, 27 марта в МВФ спрогнозировали, что произойдет с мировой экономикой в 2023 году. Кристаллина Георгиева, директор-распорядитель организации, назвала войну в Украине одной из причин слабого экономического роста в мире.