МВФ схвалив надання Україні кредиту на $15,6 млрд, – ЗМІ

Україна отримуватиме виплати протягом чотирьох років. Програма буде розділена на два етапи.

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Виконавча рада Міжнародного валютного фонду в п’ятницю схвалила чотирирічний фінансовий пакет на 15,6 мільярда доларів для України, щоб допомогти країні вирішити нагальні потреби у фінансуванні під час захисту від агресії Росії. Про це рішення 31 повідомляє Reuters.

За угодою Київ отримуватиме виплати протягом чотирьох. Позика є найбільшою для України з моменту вторгнення російських військ в лютому 2022 року.

Як зазначило агентство Bloomberg, особа, що отримала відповідну інформацію, побажала не називати своє прізвище. Це відбудеться у разі оголошення публічного рішення.

Група кредиторів України підтримала безпрецедентну угоду, яка вимагала від МВФ зміни правил кредитування, запевнивши, що вони продовжать призупинення виплати боргу на час дії програми. Кредитори — Канада, Німеччина, Франція, Японія, Велика Британія та США. Вони закликали інших двосторонніх і приватних кредиторів допомогти відновити стійкість боргу для України, економіка якої скоротилася приблизно на третину після вторгнення Росії минулого року.

Програма буде розділена на два етапи. У першому, тривалістю 12-18 місяців, Україна вживатиме заходів щодо зміцнення фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності, включно зі скасуванням монетарного фінансування.

Друга фаза перейде до масштабніших реформ для зміцнення макроекономічної стабільності та підтримки відновлення та реконструкції країни, які допоможуть Україні завершити процес вступу до Європейського Союзу. Очікується, що протягом цього періоду Україна повернеться до довоєнних рамок політики, включаючи гнучкий обмінний курс і режим аналізу інфляції, за нормами МВФ.

Прогнози співробітників МВФ щодо економіки України цього року коливаються від скорочення на 3% до 1% розширення після спаду на 30% у 2022 році. Безпрецедентна угода вимагала від МВФ зміни своєї політики.

Нагадаємо, 27 березня у МВФ спрогнозували, що відбудеться зі світовою економікою у 2023 році. Кристаліна Георгієва, директорка-розпорядниця організації, назвала війну в Україні однією з причин слабкого економічного зростання у світі.