Война и деньги: сколько зарабатывали украинские медики в 2022 году

По словам замминистра финансов Романа Ермоличева, в прошлом году правительство обеспечило стабильное финансирование сферы здравоохранения, в частности, программы медицинских гарантий.

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В Украине во время полномасштабной войны зарплаты медиков выросли в несколько раз. Так, в 2022 году работники учреждений здравоохранения зарабатывали, в среднем, 14,3 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кто среди медиков зарабатывает больше всех

По данным ведомства, больше всех своих коллег получают врачи, средняя зарплата которых составила 21 тыс. грн (на 36% больше, чем в 2021 году и в 1,7 раза, чем в 2020 году).

У среднего медицинского персонала зарплата держится на уровне около 15 тыс. грн (на 25% больше, чем в 2021 году и в 1,5 раза, чем в 2020 году).

Самая высокая средняя заработная плата работников в заведениях экстренной медицинской помощи – 17,8 тыс. грн. Из них врачи получают около 26 тыс. грн, а средний медицинский персонал – 20 тыс. гривен.

"В 2022 году правительство обеспечило стабильное финансирование сферы здравоохранения, в частности, программы медицинских гарантий, а также эффективное использование бюджетных средств и своевременной выплаты заработной платы. Продолжаем и дальше принимать все возможные меры по своевременному доступу населения к необходимой медицинской помощи и обеспечению эффективного функционирования системы здравоохранения в Украине", — рассказал замминистра финансов Роман Ермоличев.

Как война ударила по доходам украинцев

Согласно итогам опроса, который 24 марта 2023 года опубликовал Центр Разумкова, на заработок граждан серьезным образом повлияло полномасштабное вторжение РФ, которое спровоцировало закрытия предприятий и кризиса на рынке труда.

Так, в ходе опроса 21% украинцев признались, что их доходы значительно уменьшились, а 32% отметили, что начали зарабатывать немного меньше. Еще 36% респондентов ответили, что их доходы остались на прежнем уровне, 5% — что они несколько выросли, и 1% — что значительно выросли.

При этом, по сравнению с серединой 2021 года, увеличилась доля украинцев, которые:

считают, что сводят концы с концами, то есть денег им не хватает даже на необходимые продукты: с 9% в июне 2021 года до 14% в марте-феврале 2023 года);

говорят, что им хватает денег только на питание и на приобретение необходимых недорогих вещей: с 38% до 42%.

Напомним, ранее Фокус писал, какова во время полномасштабной войны ситуация и зарплаты в экспортоориентированном украинском IT-секторе. Еще Фокус анализировал, как подорожала жизнь в Украине в 2022 году и на какие товары и услуги более всего выросли цены.