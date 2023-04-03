Війна та гроші: скільки заробляли українські медики у 2022 році

За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмолічева, минулого року уряд забезпечив стабільне фінансування сфери охорони здоров'я, зокрема програми медичних гарантій.

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В Україні під час повномасштабної війни зарплати медиків зросли у кілька разів. Так, у 2022 році працівники закладів охорони здоров'я заробляли в середньому 14,3 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Хто серед медиків заробляє найбільше

За даними відомства, найбільше за своїх колег отримують лікарі, середня зарплата яких склала 21 тис. грн (на 36% більше, ніж у 2021 році та в 1,7 разів, ніж у 2020 році).

У середнього медичного персоналу зарплата тримається на рівні близько 15 тис. грн (на 25% більше, ніж у 2021 році та в 1,5 раза, ніж у 2020 році).

Найвища середня заробітна плата працівників у закладах екстреної медичної допомоги – 17,8 тис. грн. З них лікарі одержують близько 26 тис. грн, а середній медичний персонал – 20 тис. гривень.

"У 2022 році уряд забезпечив стабільне фінансування сфери охорони здоров'я, зокрема, програми медичних гарантій, а також ефективне використання бюджетних коштів та своєчасної виплати заробітної плати. Продовжуємо і надалі вживати всіх можливих заходів щодо своєчасного доступу населення до необхідної медичної допомоги та забезпечення ефективного функціонування системи охорони здоров'я в Україні", — розповів заступник міністра фінансів Роман Єрмоличов.

Як війна вдарила по доходах українців

Згідно з підсумками опитування, яке 24 березня 2023 року опублікував Центр Разумкова, на заробіток громадян серйозно вплинуло повномасштабне вторгнення РФ, яке спровокувало закриття підприємств та кризи на ринку праці.

Так, у ході опитування 21% українців зізналися, що їхні доходи значно зменшилися, а 32% зазначили, що почали заробляти трохи менше. Ще 36% респондентів відповіли, що їхні прибутки залишилися на колишньому рівні, 5% — що вони дещо зросли, і 1% — що значно зросли.

При цьому порівняно з серединою 2021 року збільшилася частка українців, які:

вважають, що зводять кінці з кінцями, тобто грошей їм не вистачає навіть на потрібні продукти: з 9% у червні 2021 року до 14% у березні-лютому 2023 року);

кажуть, що їм вистачає грошей лише на харчування та придбання необхідних недорогих речей: з 38% до 42%.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, яка під час повномасштабної війни ситуація та зарплати в експортоорієнтованому українському IT-секторі. Ще Фокус аналізував, як подорожчало життя в Україні у 2022 році та на які товари та послуги найбільше зросли ціни.