Попит є: стало відомо, кого шукають роботодавці в прифронтових областях

За даними платформи OLX Україна, ринок праці в областях, наближених до фронту, досить активний.

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На прифронтових територіях структура трудового ринку значно відрізняється від того, що спостерігається на решті частини України. Наприклад, деякі спеціалізовані професії, включно з автослюсарями, стали особливо затребуваними. Про це повідомила пресслужба платформи OLX Україна.

За даними джерела, у регіонах, наближених до фронту, найвищий попит спостерігається на професії продавців-консультантів.

До кінця березня на платформі OLX було опубліковано 1 642 вакансії в цій сфері діяльності. Зарплати в цій професії варіюються від 12 200 до 17 500 гривень залежно від регіону. Найвищі пропозиції щодо зарплати зафіксовано в Донецькій області, в той час як найменші — в Миколаївській області, як зазначають експерти.

Згідно з даними аналітиків, другим за популярністю є професія водія.

"Найменше отримають водії на Донеччині, Миколаївщині та Запоріжжі — від 22 000 до 22 500 грн. На тисячу більше пропонують на Харківщині. Найвища зарплата і Херсонщині — 30 000 грн. Сумарно в цих областях розміщено 865 вакансій для водіїв (2 більше вакансії), а найменше на Херсонщині (16 вакансій)", — наголосили в OLX.

На третьому місці за поширеністю перебуває професія кухаря. Середня зарплата в цій сфері нижча — від 10 625 грн у Херсонській області до 18 000 грн у Харківській області.

На платформі оприлюднено загалом 507 вакансій для кухарів — найбільша кількість розміщена на Харківщині (177), тоді як найменша кількість пропозицій про роботу цієї професії зустрічається на Херсонщині (20).

У Харківській області також часто затребувані швачки та кравці (256 вакансій), із пропонованою зарплатою в розмірі 17 500 грн.

Серед високооплачуваних професій аналітики виокремлюють професію автослюсаря — медіанна зарплата тут починається від 25 000 грн (на Донеччині) і сягає 31 250 грн (у Херсонській області).

Нагадаємо, що, за даними Макроекономічного та монетарного огляду Національного банку України, в Україні на ринку праці від початку 2024 року збільшувалася кількість нових вакансій, їх стало більше, ніж 2021 року, тобто до повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Водночас кількість резюме суттєво менша за показники 2022-2023 років.

А раніше в Кабміні розповіли, які професії в Україні будуть дуже актуальними через п'ять років.