Вакансій більше, ніж до війни: як змінюється ринок праці у 2024 році

За інформацією Національного банку, в Україні посилюється дефіцит як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників.

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В Україні на ринку праці з початку 2024 року збільшувалася кількість нових вакансій, їх стало більше, ніж 2021 року, тобто до повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Водночас кількість резюме суттєво менша за показники 2022-2023 років. Про це свідчать дані Макроекономічного та монетарного огляду Національного банку України.

У Нацбанку пояснили, чому виникли такі зміни.

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"Це може свідчити про те, що бізнес значною мірою адаптувався до воєнних умов і потребує персоналу для подальшого відновлення активності. Натомість пропозиція робочої сили обмежена міграцією та мобілізацією", — сказано в огляді.

Також, як зазначили в НБУ, ситуація на ринку праці може відібрати, що шукачі роботи знайшли її, або відмовилися від пошуку у зв'язку з особистими обставинами. Як свідчать опитування, більша частина населення має роботу, а кількість людей без роботи суттєво скоротилася порівняно з початком повномасштабної війни. Так, на початку 2024 року, за опитуваннями, підприємства надалі відзначали посилення дефіциту як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників.

Щоб впоратися з цією проблемою, роботодавці частіше залучають групи населення, які раніше перебували поза робочою силою. Наприклад, за даними кадрового порталу work.ua, кількість вакансій для ветеранів зросла втричі між січнем 2022 року і січнем 2024-го, пенсіонерів — удвічі, людей з інвалідністю — на 22%.

"Водночас скорочувалася чисельність ІТ-фахівців: за даними DOU, у січні 2024 року їхня кількість становила 81,8 тисячі — на 12% менше, ніж у січні 2023 року", — йдеться в огляді Національного банку України.

Тим часом, за даними Державної служби статистики, найвищі зарплати отримують співробітники зі сфери "Інформація та телекомунікації". У представників цієї професії зарплата становить 41 326 гривень. Досить високі виплати також зафіксовано в таких сферах:

"Фінансова та страхова діяльність" — 37 477 гривень (зарплати зросли на 24% у 2023 році);

"Державне управління та оборона" — 28 516 гривень (плюс 12,2%);

"Професійна, наукова і технічна діяльність" — 25 860 гривень (+13%);

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 21 787 гривень (+18,8%);

"Промисловість" — 20 262 гривні (25,7%).

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