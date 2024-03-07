Вакансий больше, чем до войны: как меняется рынок труда в 2024 году

По информации Национального банка, в Украине усиливается дефицит как квалифицированных, так и неквалифицированных работников.

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В Украине на рынке труда с начала 2024 года увеличивалось количество новых вакансий, их стало больше нежели в 2021 году, то есть до полномасштабного вторжения ВС РФ. В то же время количество резюме существенно меньше показателей 2022-2023 годов. Об этом свидетельствуют данные Макроэкономического и монетарного обзора Национального банка Украины.

В Нацбанке объяснили, почему возникли такие изменения.

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"Это может свидетельствовать о том, что бизнес в значительной степени адаптировался к военным условиям и нуждается в персонале для дальнейшего возобновления активности. Зато предложение рабочей силы ограничено миграцией и мобилизацией", — сказано в обзоре.

Также, как отметили в НБУ, ситуация на рынке труда может отобрать, что искатели работы нашли ее, или отказались от поиска в связи с личными обстоятельствами. Как свидетельствуют опросы, у большей части населения есть работа, а количество людей без работы существенно сократилась по сравнению с началом полномасштабной войны. Так, в начале 2024 года, по опросам, предприятия в дальнейшем отмечали усиление дефицита как квалифицированных, так и неквалифицированных работников.

Чтобы справиться с этой проблемой, работодатели чаще привлекают группы населения, ранее находившиеся вне рабочей силы. Например, по данным кадрового портала work.ua, количество вакансий для ветеранов выросло в три раза между январем 2022 года и январем 2024-го, пенсионеров – в два раза, людей с инвалидностью – на 22%.

"При этом сокращалась численность ИТ-специалистов: по данным DOU, в январе 2024 года их количество составляло 81,8 тысячи — на 12% меньше, чем в январе 2023 года", — говорится в обзоре Национального банка Украины.

Тем временем, по данным Государственной службы статистики, самые высокие зарплаты получают сотрудники из сферы "Информация и телекоммуникации". У представителей этой профессии зарплата составляет 41 326 гривен. Довольно высокие выплаты также зафиксированы в следующих сферах:

"Финансовая и страховая деятельность" — 37 477 гривен (зарплаты выросли на 24% в 2023 году);

"Государственное управление и оборона" — 28 516 гривен (плюс 12,2%);

"Профессиональная, научная и техническая деятельность" — 25 860 гривен (+13%);

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 21 787 гривен (+18,8%);

"Промышленность" — 20 262 гривны (25,7%).

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Напомним, ранее в Кабмине рассказали, какие профессии в Украине будут очень актуальными через пять лет. Также, по словам экономиста Михаила Кухара во втором квартале 2024 года зарплаты украинцев достигнут довоенного среднего уровня — 600 долларов.