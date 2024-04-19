Спрос есть: стало известно, кого ищут работодатели в прифронтовых областях

По данным платформы OLX Украина, рынок труда в областях, приближенных к фронту, достаточно активен.

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На прифронтовых территориях структура трудового рынка значительно отличается от того, что наблюдается на остальной части Украины. Например, некоторые специализированные профессии, включая автослесарей, стали особенно востребованными. Об этом сообщила пресс-служба платформы OLX Украина.

По данным источника, в регионах, приближенных к фронту, наиболее высокий спрос наблюдается на профессии продавцов-консультантов.

К концу марта на платформе OLX было опубликовано 1 642 вакансии в данной сфере деятельности. Зарплаты в этой профессии варьируются от 12 200 до 17 500 гривен в зависимости от региона. Наивысшие предложения по зарплате зафиксированы в Донецкой области, в то время как наименьшие — в Николаевской области, как отмечают эксперты.

Согласно данным аналитиков, вторым по популярности является профессия водителя.

"Меньше всего получат водители в Донецкой, Николаевской и Запорожье — от 22 000 до 22 500 грн. На тысячу больше предлагают на Харьковщине. Самая высокая зарплата и Херсонщине — 30 000 грн. Суммарно в этих областях размещено 865 вакансий для водителей — 2 больше вакансии), а меньше всего на Херсонщине (16 вакансий)", — подчеркнули в OLX.

На третьем месте по распространенности находится профессия повара. Средняя зарплата в этой сфере ниже – от 10 625 грн в Херсонской области до 18 000 грн в Харьковской области.

На платформе обнародовано в общей сложности 507 вакансий для поваров — самое большое количество находится на Харьковщине (177), в то время как наименьшее количество предложений о работе этой профессии встречается на Херсонщине (20).

В Харьковской области также часто востребованы швеи и портные (256 вакансий), с предлагаемой зарплатой в размере 17 500 грн.

Среди высокооплачиваемых профессий аналитики выделяют профессию автослесаря – медианная зарплата здесь начинается от 25 000 грн (в Донецкой области) и достигает 31 250 грн (в Херсонской области).

Напомним, что, по данным Макроэкономического и монетарного обзора Национального банка Украины, в Украине на рынке труда с начала 2024 года увеличивалось количество новых вакансий, их стало больше нежели в 2021 году, то есть до полномасштабного вторжения ВС РФ. В то же время количество резюме существенно меньше показателей 2022-2023 годов.

А ранее в Кабмине рассказали, какие профессии в Украине будут очень актуальными через пять лет.