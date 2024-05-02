Посилення мобілізації: що зміниться в процесі мобілізації жінок із травня

Мобілізація жінок під час воєнного стану можлива лише за їхнім власним бажанням. У разі призову вони зобовʼязані виконувати військовий обовʼязок на рівні з чоловіками.

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Жінки певних професій повинні стати на військовий облік і оновити військово-облікові дані після набуття чинності нового закону з 18 травня. Загалом ідеться про тих, хто має медичну, фармацевтичну спеціальність. Фокус детальніше розповідає про мобілізацію жінок.

Хто з жінок повинен стати на військовий облік

Згідно з новим законом про мобілізацію, взяттю на військовий облік підлягають жінки, які придатні до проходження служби за станом здоровʼя, віком і здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність. За власним бажанням стати на військовий облік можуть жінки, які мають спеціальність чи професію, споріднену з військовою.

Мобілізація жінок: кого призвуть у ЗСУ

Мобілізація жінок, які стоять на військовому обліку, під час воєнного стану можлива в добровільному порядку. Натомість у мирний час такі жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише за власним бажанням і контрактом.

Під час мобілізації жінки повинні виконувати військовий обовʼязок нарівні з чоловіками.

Професії жінок, які повинні оновити свої дані під час мобілізації

Наказ Міноборони №313 визначає список спеціальностей, із якими жінкам потрібно стати на військовий облік. А саме:

фізична терапія;

ерготерапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров’я;

фізична реабілітація;

промислова фармація;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

фармація;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології;

біоінженерія.

Повний список професій можна глянути за посиланням.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації розповіли, що в Україні не розглядається питання мобілізації жінок до ЗСУ під час воєнного стану. Натомість мобілізація жінок можлива лише на добровільній основі.

Раніше стало відомо, що новий закон про мобілізацію містить положення, які стосуються мобілізації жінок. Деякі громадянки можуть бути військовозобовʼязані через здобуту спеціальність.