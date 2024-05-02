Усиление мобилизации: что изменится в процессе мобилизации женщин с мая
Мобилизация женщин во время военного положения возможна только по собственному желанию. В случае призыва они обязаны выполнять воинский долг наравне с мужчинами.
Женщины определенных профессий должны стать на воинский учет и обновить военно-учетные данные после вступления в силу нового закона с 18 мая. В общем, речь идет о тех, кто имеет медицинскую, фармацевтическую специальность. Фокус подробнее рассказывает о мобилизации женщин.
Кто из женщин должен стать на воинский учет
Согласно новому закону о мобилизации, постановке на воинский учет подлежат женщины, которые пригодны к прохождению службы по состоянию здоровья, возрасту и получили медицинскую или фармацевтическую специальность. По собственному желанию стать на воинский учет могут женщины, которые имеют специальность или профессию родственную с военной.
Мобилизация женщин: кого призовут в ВСУ
Мобилизация женщин, стоящих на воинском учете, во время военного положения возможна в добровольном порядке. Зато в мирное время такие женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только по собственному желанию и контракту.
Во время мобилизации женщины должны выполнять воинский долг наравне с мужчинами.
Профессии женщин, которые должны обновить свои данные во время мобилизации
Приказ Минобороны №313 определяет список специальностей, с которыми женщинам нужно стать на воинский учет. А именно:
- физическая терапия;
- эрготерапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармация;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- фармация;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии;
- биоинженерия.
Полный список профессий можно посмотреть по ссылке.
Напомним, в Центре противодействия дезинформации рассказали, что в Украине не рассматривается вопрос мобилизации женщин в ВСУ во время военного положения. Зато мобилизация женщин возможна только на добровольной основе.
Ранее стало известно, что новый закон о мобилизации содержит положения, которые касаются мобилизации женщин. Некоторые гражданки могут быть военнообязанными из-за полученной специальности.