Молоко станет дешевле: украинцам рассказали, за счет чего снизят цены

На молочную отрасль ждут большие изменения. Если они будут поддержаны Верховной Радой, тогда сама продукция станет более дешевой для украинцев, а участники рынка получат возмость самостоятельно заниматься продвижением своей продукции.

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В Верховной Раде появились сразу три законопроекта, в которых говорится о реформе молочной отрасли и снижение цен на молочные продукты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В ведомстве объясняют, что в законопроекте №9161 предлагают снизить ставку НДС на молоко и молочные продукты до 10%. Ожидается, что после этого вся молочная линейка станет более доступной для украинцев, поскольку цена на продукцию снизится. При чем подешевеют не только украинские товары, но и импортные.

"Важность этого законопроекта также заключается и в уменьшении теневого производства и продажи молочных продуктов. Производители молочных продуктов, не уплачивающие налоги, с принятием этого закона потеряют часть своей прибыли. В балансе легальных производителей ничего не изменится", — сказал министр агрополитики Николай Сольский.

Два других законопроекта — №9163 и №9162 — взяты из американской модели commodity checkoff program, которую внедрили в США почти 100 лет назад. В Украине предлагают ввести подобную программу, но с некоторым изменениями. Так, предполагается, что будет создана организация, которая объединит всех легальных производителей и переработчиков молока. Участники рынка будут перечислять этой организации 0,5% от продаж своей молочной продукции

За аккумулированные деньги представители отрасли смогут самостоятельно заниматься продвижением молочной продукции, развитием инноваций, борьбой с фальсификациями, установкой и разработкой новых стандартов.

"Это позволит государству передать часть функций, с которой представители отрасли справятся лучше, чем кто-либо другой", — считает министр.

Николай Сольский также добавил, что такой механизм можно будет запустить только тогда, когда сами представители рынка из-за своих репрезентативных организаций производителей и переработчиков молока примут решение о создании межотраслевого объединения.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что перед празднованием Пасхи в Украине ожидается подорожание мяса, молочной продукции и яиц. Кроме того, в начале марта 2023 года появились данные о том, как в Украине изменились цены на продукты за последний год. Базовая инфляция в последний месяц зимы уменьшилась до 0,5% — с 0,7% в январе и 0,8% в декабре 2022 года, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке подросли на 1,5%.