Доллар – по 40 гривен и более. Когда и почему американская валюта снова подорожает

Гривна на наличном рынке стремительно укрепляется, а курс доллара сдает позиции. Но эксперты предупреждают, что ситуация может измениться и уточняют, когда именно.

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Прогнозирование дальнейшей динамики курса доллара в условиях войны – задача со многими неизвестными. Но Фокус в своем новом обзоре "Доллар — по 37 гривен. Стоит ли покупать валюту, пока она дешевая" пытается смоделировать возможный сценарий развития событий.

Напомним, весной 2023 года гривна на наличном рынке удивила украинцев заметным укреплением. Если в канун нового года банки наличный доллар покупали за 40,10 UAH/USD, а продавали за 40,80 UAH/USD, то 6 апреля 2023 средний курс составляет 36,90 UAH/USD (покупка) и 37,40 UAH/USD (продажа).

Сергей Кучерявый, директор департамента по контролю ликвидности и ценных бумаг АО "Кредобанк", поделился с Фокусом ожиданиями относительно продолжения укрепления гривны в среднесрочной перспективе. Эксперт видит для этого следующие предпосылки:

одобрение четырехлетнего пакета финансирования МВФ для покрытия критических расходов;

уменьшение девальвационных ожиданий населения;

снижение привлекательности валютных вкладов в результате роста требований по резервированию под них;

рост привлекательности ОВГЗ.

То есть, по крайней мере, в следующие несколько месяцев гривна на наличном рынке будет приближаться к фиксированному официальному курсу НБУ, который с июля 2022 года составляет 36,57 UAH/USD. Но при этом нельзя исключать непродолжительных колебаний.

Однако в сохранении этого тренда до конца 2023 года опрошенные эксперты не уверены. Более того, некоторые даже прогнозируют коррекцию фиксированного курса НБУ в сторону ослабления нацвалюты.

Как отмечает Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, сохранение фиксированного курса на текущем уровне 36,57 UAH/USD заметно способствует снижению инфляции, но обуславливает огромный устойчивый дефицит на валютном рынке. То есть для удовлетворения спроса на доллар на межбанковском рынке регулятор вынужден продавать значительный объем валюты. В частности, зимой, по словам Ваврищука, НБУ еженедельно в среднем продавал около $700 млн. и только весной этот показатель снизился до $300 млн.

В Нацбанке не откажутся от фиксированного курса до конца года, но могут пересмотреть его в сторону ослабления нацвалюты

Поэтому в группе ICU ожидают, что НБУ будет сохранять текущий фиксированный курс гривны к доллару США до конца третьего квартала 2023 года, а затем может ослабить его на 10% [ориентировочно до 40,23 UAH/USD]. По мнению Ваврищука, на окончательное решение Нацбанка будут влиять ожидаемые в 2024 году объемы международной финансовой помощи. Ведь именно ее поступление в значительных объемах зимой 2023 помогло удержать ситуацию на валютном рынке.

В соответствие с уровнем официального фиксированного курса НБУ подтянутся и наличные курсы. Так, по прогнозам Антона Куринного, дилера департамента глобальных рынков ОТП Банка, на конец года официальный курс НБУ составит около 40-42 UAH/USD, а наличный – ориентировочно 42-44 UAH/USD. То есть фактически ситуация на валютном рынке может вернуться к состоянию осени-зимы 2022 года.

Это только один из вероятных сценариев. Ведь развитие ситуации прежде всего зависит от событий на фронте. Однако можно быть уверенными, что Нацбанк до конца года не откажется от фиксированного курса, потому что новая четырехлетняя программа с МВФ предусматривает соблюдение этой практики в течение следующих 12-18 месяцев.

В другой публикации Фокус называет десять главных факторов, которые привели к укреплению гривны весной 2023 года.