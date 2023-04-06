Долар — по 40 гривень і більше. Коли і чому американська валюта знову подорожчає

Гривня на готівковому ринку стрімко укріплюється, а курс долара здає позиції. Але експерти попереджають, що ситуація може змінитися й уточнюють, коли саме.

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Прогнозування подальшої динаміки курсу долара в умовах війни — задача з багатьма невідомими. Але Фокус у своєму новому огляді "Долар — по 37 гривень. Чи варто купувати валюту, поки вона дешева" намагається змоделювати можливий сценарій розвитку подій.

Нагадаємо, весною 2023 року гривня на готівковому ринку здивувала українців помітним укріпленням. Якщо напередодні нового року банки готівковий долар купували за 40,10 UAH/USD, а продавали за 40,80 UAH/USD, то 6 квітня 2023 року середній курс становить 36,90 UAH/USD (купівля) й 37,40 UAH/USD (продаж).

Сергій Кучерявий, директор департаменту контролю ліквідності та цінних паперів АТ "Кредобанк", поділився з Фокусом очікуваннями відносно продовження укріплення гривні в середньостроковій перспективі. Експерт бачить для цього наступні передумови:

схвалення чотирирічного пакету фінансування МВФ для покриття критичних видатків;

зменшення девальваційних очікувань населення;

зниження привабливості валютних вкладів внаслідок зростання вимог щодо резервування під них;

зростання привабливості ОВДП.

Тобто, принаймні в наступні кілька місяців гривня на готівковому ринку буде наближатися до фіксованого офіційного курсу НБУ, який з липня 2022 року становить 36,57 UAH/USD. Але при цьому не можна виключати нетривалих коливань.

Проте, в збереженні цього тренду до кінця 2023 року опитані експерти не впевнені. Більш того, деякі з них навіть прогнозують корекцію фіксованого курсу НБУ в бік ослаблення нацвалюти.

Як зазначає Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, збереження фіксованого курсу на поточному рівні 36,57 UAH/USD помітно сприяє зниженню інфляції, але обумовлює величезний стійкий дефіцит на валютному ринку. Тобто, для задоволення попиту на долар на міжбанківському ринку регулятор змушений продавати значний обсяг валюти. Зокрема, зимою, за словами Ваврищука, НБУ щотижня в середньому продавав близько $700 млн й тільки навесні цей показник знизився до $300 млн.

В Нацбанку не відмовляться від фіксованого курсу до кінця року, але можуть передивитись його в бік ослаблення нацвалюти

Тому в групі ICU очікують, що НБУ зберігатиме поточний фіксований курс гривні до долара США до кінця третього кварталу 2023 року, а потім може послабити його на 10% [орієнтовно до 40,23 UAH/USD]. На думку Ваврищука, на остаточне рішення Нацбанку впливатимуть очікувані у 2024 році обсяги міжнародної фінансової допомоги. Адже саме її надходження у значних об’ємах зимою 2023-го допомогло утримати ситуацію на валютному ринку.

Відповідно до рівня офіційного фіксованого курсу НБУ підтягнуться й готівкові курси. Так, за прогнозами Антона Курінного, дилера департаменту глобальних ринків ОТП Банку на кінець року офіційний курс НБУ становитиме близько 40-42 UAH/USD, а готівковий – орієнтовно 42-44 UAH/USD. Тобто, фактично ситуація на валютному ринку може повернутися до стану осені-зими 2022 року.

Це — лише один з вірогідних сценаріїв. Адже розвиток ситуації, передусім, залежить від подій на фронті. Проте, можна бути впевненими, що Нацбанк до кінця року не відмовиться від фіксованого курсу, бо нова чотирирічна програма з МВФ передбачає дотримання цієї практики протягом наступних 12-18 місяців.

В іншій публікації Фокус називає десять головних чинників, які призвели до укріплення гривні весною 2023 року.