По информации рсследователей, Mykines Corporationтолько за год полномасштабной агрессии в Украине заработала около 1 млрд долларов на санкционных товарах, использую в серых схемах посредничество КНР и подставных бенефициаров.

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Подставным бенефициаром британской компании Mykines Corporation, продававшей в РФ запретную электронику, вопреки санкциям оказался украинец. Об этом пишут расследователи Molfar — сообщества, объединяющее 250 профессионалов, которые занимаются военной разведкой, факт-чеками, поиском информации и аналитикой.

По информации расследователей, подставным конечным получателем прибыли Mykines Corporation оказался 53-летний Виталий Поляков. Мужчина — дорожный рабочий украинского государственного горнодобывающего концерна.

А несколько ранее бенефициаром британской компании, торгующей вопреки санкциям с Россией, была названа 34-летняя украинку. Как оказалось, женщина не имела никакого отношения к лондонской компании. Она, по информации, опубликованной в соцсетях, работает в IТ-сфере, а в свободное время занимается экзотом (танцами на пилоне, — ред.).

Компания Mykines Corporation и торговля с РФ: что об этом известно

По информации журналистов Financial Times, британская компания Mykines Corporation 9зарегистрирована в Лондоне) продолжала продавать запретную электронику в России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

В основном в РФ покупали полупроводники, серверы, ноутбуки, бытовую электронику брендов Huawei, Intel, AMD, Apple и Samsung. Страной-посредником в таких сделках в большинстве случаев выступал Китай.

Сумма выручки после продаж РФ составила около $1,2 млрд только за год российско-украинской войны.

Около $1 млрд из этой суммы компания получила за подсанкционные товары, проданные российским представителям.

Напомним, 16 марта стало известно о том, что китайские компании поставляют в Россию винтовки, детали для БПЛА и бронежилеты. По данным Politico, одна из компаний, сотрудничающих с Кремлем, связана с официальным Пекином. Журналисты выяснили, что военные поставки проходили через Турцию и ОАЭ.

А в декабре 2022 года Фокус писал о том, как российский ВПК получает детали в обход западных санкций.