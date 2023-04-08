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Экономика Российско-украинская война

Скандал с Mykines Corporation: расследователи выяснили, что конечным бенефициаром был украинец

техника, процессор, компьютерная техника
Британская компания Mykines Corporation при посредничестве Китая продавала РФ подсанкционные товары

По информации рсследователей, Mykines Corporationтолько за год полномасштабной агрессии в Украине заработала около 1 млрд долларов на санкционных товарах, использую в серых схемах посредничество КНР и подставных бенефициаров.

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Подставным бенефициаром британской компании Mykines Corporation, продававшей в РФ запретную электронику, вопреки санкциям оказался украинец. Об этом пишут расследователи Molfar — сообщества, объединяющее 250 профессионалов, которые занимаются военной разведкой, факт-чеками, поиском информации и аналитикой.

По информации расследователей, подставным конечным получателем прибыли Mykines Corporation оказался 53-летний Виталий Поляков. Мужчина — дорожный рабочий украинского государственного горнодобывающего концерна.

А несколько ранее бенефициаром британской компании, торгующей вопреки санкциям с Россией, была названа 34-летняя украинку. Как оказалось, женщина не имела никакого отношения к лондонской компании. Она, по информации, опубликованной в соцсетях, работает в IТ-сфере, а в свободное время занимается экзотом (танцами на пилоне, — ред.).

Компания Mykines Corporation и торговля с РФ: что об этом известно

По информации журналистов Financial Times, британская компания Mykines Corporation 9зарегистрирована в Лондоне) продолжала продавать запретную электронику в России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

В основном в РФ покупали полупроводники, серверы, ноутбуки, бытовую электронику брендов Huawei, Intel, AMD, Apple и Samsung. Страной-посредником в таких сделках в большинстве случаев выступал Китай.

Сумма выручки после продаж РФ составила около $1,2 млрд только за год российско-украинской войны.

Около $1 млрд из этой суммы компания получила за подсанкционные товары, проданные российским представителям.

Напомним, 16 марта стало известно о том, что китайские компании поставляют в Россию винтовки, детали для БПЛА и бронежилеты. По данным Politico, одна из компаний, сотрудничающих с Кремлем, связана с официальным Пекином. Журналисты выяснили, что военные поставки проходили через Турцию и ОАЭ.

А в декабре 2022 года Фокус писал о том, как российский ВПК получает детали в обход западных санкций.