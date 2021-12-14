Израиль дает добро. Как российский ВПК получает детали в обход западных санкций

Санкции действительно влияют на военный потенциал России, хотя она и утверждает обратное. Кремль попытался решить эту проблему, обратившись к Китаю, но китайские компоненты оказались слишком некачественными. Так откуда Россия берет детали для своих беспилотников и кто помогал ковать русский меч?

В числе основных положений доклада Weapons of War in Ukraine британской организации Conflict Armament Research обращает на себя внимание, что в период с 2014 по 2018 год производитель беспилотников Israel Aerospace Industries поставлял подсанкционной российской оборонной компании компоненты БПЛА различных европейских и американских производителей, обеспечивая тем самым лазейку для обхода санкций.

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Фокус перевел текст Юрия Зори о том, как санкции, наложенные Западом на РФ, влияют на ее военный потенциал, и какие лазейки РФ использует для их преодоления.

Автор связался с военным экспертом Михаилом Самусем, директором New Geopolitics Research Network, и выяснил, как именно Израиль помогает России сегодня, когда западные компании решили, что не стоит рисковать, поставляя в Россию военные технологии, а Украина, как это ни парадоксально, все еще находится под неофициальным эмбарго на поставки оружия из стран Западной Европы.

Поставки в Россию беспилотников из Израиля: "Контракты заключали до 2014 года"

В августе 2014 года министерство обороны Израиля приказало всем производителям беспилотников прекратить поиск новых контрактов в РФ — в связи с вторжением России в Украину.

Однако, по словам источников FlightGlobal, это решение все же позволяло "продолжать выполнять обязательства" по существующим контрактам, в том числе поставлять запчасти и модернизировать технику. Только в 2016 году Израиль полностью приостановил поставки своих беспилотников и запчастей в Россию.

Таким образом, с точки зрения Израиля, две поставки деталей израильских беспилотников в Россию где-то между 2014 и 2018 годами, выявленные Conflict Armament Research, могли быть законными, если они имели место до запрета 2016 года.

Однако Михаил Самусь не поддерживает это мнение:

"На самом деле поставки до 2016 года были преступлением. Когда мы говорим о начале войны против Украины, то именно в период с 2014 по 2016 год поставки в Россию осуществлял не только Израиль. Были прямые поставки из Италии, Германии и Франции, были поставки и из Израиля. Они аргументировали это тем, что контракты подписаны до 2014 года, поэтому они имеют право их продолжать", – комментирует эксперт.

[ + – ] Обломки российского БПЛА "Форпост" – лицензионной копии израильского IAI Searcher, – сбитого в Донецкой области в августе 2014 года, менее чем в километре от российской границы. Фото: Askai

Поставки ЕС в Россию: кровавые деньги за французские "Мистрали"

По словам эксперта, наиболее ярким примером такого поведения стал французский контракт на поставку России двух вертолетоносцев класса "Мистраль", подписанный в 2011 году. Рамочное соглашение также предусматривало передачу технологий путем создания консорциума и строительство следующих трех кораблей в России с использованием российских комплектующих после 2015 года, когда в Россию должен был быть поставлен второй корабль французской постройки.

[ + – ] Универсальный десантный корабль "Мистраль" Фото: Simon Ghesquiere/Marine Nationale

"Памятный контракт по "Мистралям" был успешно предотвращен: Украина с большим трудом доказала Франции, что 2 млрд евро за контракт – это кровавые деньги, потому что корабли достанутся стране, которая в то время фактически оккупировала Крым и Донбасс, вела агрессивную войну против Украины. Единственное, что могло остановить Францию, – это Кодекс ЕС по экспорту вооружений, в котором четко сказано, что страны ЕС не имеют права поставлять оружие, военную технику и предметы двойного назначения участникам вооруженных конфликтов", – говорит Самусь.

В конце лета 2015 года Россия и Франция договорились о компенсациях России за аннулированный контракт по "Мистралям". Сумма сделки составляла 1,2 млрд евро (1,3 млрд долларов), предоплата России составила 893 млн евро. Франция должна была вернуть предоплаченные деньги и возместить предполагаемые расходы Москвы, которые включали обучение 400 моряков, демонтаж российского оборудования и отправку его обратно в Россию. В общей сложности Франция выплатила сумму, сопоставимую с полной стоимостью сделки, и позже смогла продать два корабля Египту.

Россия называет БПЛА "Форпост" российским, тогда как на самом деле он является израильским беспилотником.

По состоянию на 2014 год, начиная с печально известной перезагрузки отношений с США 2010 года, Россия получила и подписала огромное количество контрактов на поставку оружия, технологий и товаров двойного назначения из таких европейских стран, как Италия, Франция, Германия, и Израиль. Михаил Самусь говорит, что речь идет о технологиях двойного назначения, авиационной технике, радиоэлектронике, военно-морской технике и снаряжении для спецназа.

"Например, Германия построила в России современнейший крупный тренировочный центр. Это сделала дюссельдорфская компания Rheinmetall Group. Они собирались построить четыре таких центра, по одному в каждом военном округе России, но смогли построить только в Западном. Эти контракты были расторгнуты, хотя Rheinmetall тоже не сразу отменила их, ссылаясь на то, что все соглашения были подписаны в 2012 году", – комментирует Самусь.

Итальянская компания IVECO подписала контракт на поставку России или сборку на российской территории 1 775 бронемашин LMV, переименованных в "Рысь". Компания поставляла их в Россию вплоть до 2016 года.

Помимо вертолетоносцев "Мистраль", Франция передала России и другие военные технологии. По словам эксперта аналитического центра RUSI Игоря Сутягина, на фотографии российского танка, захваченного в августе 2014 года под украинским Иловайском, видна тепловизионная система управления огнем французской фирмы Thales.

[ + – ] Танк Т-72 с системой Thales, захваченный в Украине в августе 2014 года.

Михаил Самусь рассказывает, что эти приборы ночного видения поставлялись в Россию в течение многих лет, и эти поставки прекратились только после начала войны в Украине и продолжения конфликта.

Российские "Форпосты" из израильских деталей?

"Действительно, где-то после 2016 года эти международные поставки прекратились. Но здесь и начинается самое интересное: скажем, Россия называет БПЛА "Форпост" российским, тогда как на самом деле он является израильским беспилотником. Официально утверждается, что он полностью сделан из российских деталей", – говорит Михаил.

[ + – ] Российский беспилотник "Застава", он же израильский BirdEye-400, сбит украинскими пограничниками возле украинских позиций в 1,5 км вглубь украинской территории в Луганской области, примерно в 25 км от зоны боевых действий, 22 июля 2015 года.

"Но беспилотники, сбитые украинскими военными на Донбассе, по-прежнему состоят из израильских комплектующих. Проблема в том, что Израиль успел построить в России целый завод по производству своих беспилотников. Поэтому, хотя на беспилотнике с русским названием может быть написано "Сделано в России", его компоненты остаются израильскими. Израильская сторона утверждает, что поставки были осуществлены до введения запрета, но трудно проследить, насколько это соответствует действительности. Тяжело определить, были эти компоненты поставлены сейчас или использовались Россией еще до 2016 года".

[ + – ] Табличка с маркировкой и серийными номерами компании Israeli Aerospace Industries (IAI) на обломках российского БПЛА "Форпост", он же израильский IAI Searcher, сбитого под Новопетровским Донецкой области (47.844290, 38.816038) в августе 2014 года.

"На самом деле Россия не может на 100% заместить импорт, и это очевидно: разве можно импортировать израильские беспилотники, а затем производить точно такие же? Можно было бы создать какой-то новый российский дрон из местных комплектующих, электроники и так далее. Все дело в том, что у России таких компонентов нет: любой беспилотник, как и самолет, – это специально разработанная система, конструкция которой проверяется на взаимодействие всех ее схем. Если нужно что-то поменять, то приходится фактически делать новую модель, как это происходит с самолетами. Изменение каких-то устройств или систем требует новых испытаний, чтобы проверить как это повлияет на возможности, мощности и характеристики данного самолета или БПЛА", – считает Самусь.

Именно поэтому эксперт сомневается, что Израиль полностью отменил поставки компонентов беспилотников в Россию, несмотря на официальные заявления.

Поставок из ЕС больше нет?

Что касается ЕС, то после 2016 года, когда на европейские компании было оказано сильное давление, они в основном прекратили поставки. По крайней мере, прямых подтвержденных военно-деловых контактов с Россией пока нет.

Русские пытаются заменить европейские компоненты китайскими. Михаил говорит, что главная причина этого – отношение Европы к санкциям: европейским компаниям нет смысла наживать себе неприятности, заработав на России всего пару тысяч или десятков тысяч долларов, потому что поставки в Россию действительно запрещены санкциями.

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"То есть в режиме экспортного контроля это наказуемое нарушение, достаточно серьезное для компании, которая занимается только гражданской продукцией, потому что ее товары могут быть использованы как продукция двойного назначения или в военных целях. Лучше не иметь дела с подобными поставками в Россию, особенно если продукция используется в зоне конфликта. Поэтому, я думаю, европейские компании стараются этого избегать. Однако, как показывают турбины Siemens в Крыму, когда речь идет о больших деньгах, никто не возражает. Тем не менее, штрафы и санкции для компаний, поставляющих турбины, несколько иные, чем для поставщиков военной продукции", – говорит Михаил Самусь.

Неофициальное эмбарго ЕС на поставки оружия в Украину

В то время как военные поставки в Россию продолжались до 2014 года, а некоторые – даже после введения санкций ЕС, западноевропейские страны неофициально запретили любые военные поставки в Украину задолго до российско-украинской войны. Это "эмбарго" длится по сей день, утверждает Михаил Самусь.

"Была еще одна проблема с Европой, особенно до 2016 года. Украина сказала ЕС: "Как интересно получается: вы поставляете оружие, военную технику и технологии стране-агрессору, а Украине с 2008 года запрещены военные поставки и любые контакты военно-технического характера". Тогда это было негласное эмбарго в отношении Украины, поскольку Украина поставляла оружие Грузии во время грузино-российской войны. С тех пор ничего не изменилось: Европа – я имею в виду Западную Европу – не поставляет нам (Украине – прим. ред.) ничего подобного".

Россия обратила внимание на израильские БПЛА, увидев их в действии в Грузии в 2008 году

Россия заинтересовалась израильскими беспилотными технологиями после того, как ей довелось противостоять БПЛА израильского производства, которые использовала Грузия в дни российско-грузинской войны 2008 года. В то время сама Россия была вынуждена посылать истребители и даже бомбардировщики для сбора разведывательных данных или корректировки артиллерийского огня. За последующие годы России удалось не только приобрести в Израиле беспилотники нескольких типов, но и построить свой завод по производству беспилотников, так что Россия сама начала производить лицензионные израильские БПЛА.

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Израиль считал, что, предоставив России свои беспилотники, он сможет отговорить Москву от поставок Ирану систем ПВО С-300. В 2010 году Россия приостановила контракт 2007 года с Ираном, но в 2015 году Путин снял запрет и начал поставлять компоненты С-300 в Иран.

На момент начала российско-украинской войны в конце весны 2014 года Украина не имела военных БПЛА. Однако страна могла бы развить флот беспилотников задолго до войны, если бы не нежелание ее политического и военного руководства времен Януковича, утверждает Михаил Самусь.

Русские все время говорят, что санкции не работают, но почему-то постоянно пытаются добиться их отмены

"Израиль успел поставить беспилотники и в Украину, но военно-политическое руководство просто не хотело их покупать. Я точно знаю, что примерно в 2007-2008 годах в Израиле был закуплен один комплект Birdeye, но, похоже, он так и остался лежать на складе", – говорит Михаил Самусь.

Так или иначе, в сентябре 2014 года, всего через месяц после запрета на новые контракты с Россией, Израиль также запретил все поставки беспилотников в Украину – как сообщается, ради поддержания хороших отношений с Россией.

Санкции действительно влияют на Россию, хотя она утверждает обратное

"Вывод, который я для себя делаю из исследования CAR: русские действительно испытывают огромные проблемы из-за санкций. До 2014 года у них не хватило времени, чтобы наладить полный цикл производства всех компонентов БПЛА, то же самое касается судостроительных технологий, используемых в "Мистралях", авиационных технологий и так далее. Они сразу же попытались решить эту проблему, обратившись к Китаю, но китайские компоненты оказались слишком некачественными".

По словам Михаила, это касается не только беспилотников, но и дизельных двигателей для кораблей, которые Россия раньше покупала в Канаде, США и Финляндии. Отсутствие новых качественных двигателей создает "серьезные проблемы для Черноморского флота".

"Я думаю, что со временем у России будет появляться все больше и больше проблем в связи с санкциями. Поэтому русские все время говорят, что санкции не работают, но почему-то постоянно пытаются добиться их отмены".

Об авторе

Юрий Зоря – филолог по образованию. В 2003-2007 годах работал журналистом луганского онлайн-издания. Родился и прожил всю жизнь в мирном провинциальном Луганске, где никогда ничего не случалось – до 2014 года. Теперь Юрий – внутренне перемещенное лицо.