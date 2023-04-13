Цены на овощи побили все рекорды: в Кабмине рассказали, когда подешевеют продукты в Украине

Тенденция роста стоимости овощей, по словам министра аграрной политики Николая Сольского, объясняется тем, что ранее в Николаевской и Херсонской областях был наибольший урожай ранних овощей, который обеспечивал всю страну. Но из-за боевых действий регионы не смогли вырастить достаточное количество продуктов.

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В Украине цены на популярные овощи побили все рекорды, особенно дорого сейчас стоит морковь, лук и томаты. Об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский в интервью Главкому 10 апреля.

Министр сказал, что такая тенденция объясняется тем, что в Николаевской и Херсонской областях был наибольший урожай ранних овощей, который обеспечивал всю страну, из-за войны эти регионы не смогли вырастить достаточное количество этих продуктов.

Плюс ко всему, левобережная часть Херсона, как и часть Запорожской области, которые тоже давали большой урожай, сейчас временно оккупированы.

Проблему усугубляет то, что равноценной замены пока нет. При этом, Сольский призывает не паниковать, и говорит, что на рынке сейчас дефицит овощей из-за того, что "не сезон", овощи будут, но цена на них будет соответсвующая.

"В конце сезона всегда меньше овощей, чем в начале, а свежие еще не появились. Логистика в Украину дорогостоящая. В этом году были и нестандартные ситуации, связанные с Турцией, – крупнейшим поставщиком томатов в Европу. После землетрясений Турция имела определенный период запрета на экспорт овощей, пока они не разобрались, что дальше делать. Все это вместе влияет на цены".

По словам министра, когда появятся овощи нового урожая в Европе и Украине, тогда они будут постепенно дешеветь на полках. Это произойдет где-то со второй половины мая.

Напомним, 10 апреля Госстат сообщил, что средние цены на продукты питания в марте 2023 года, если сравнивать с февралем 2022, незначительно, но повысились. Рост потребительских цен в Украине в марте 2023 года ускорился до 1,5% с 0,7% в феврале. Это свидетельствует о том, что инфляция хоть и медленно, но замедляется. По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали овощи — на 17,3%.

Напомним, 10 марта стало известно, как в Украине изменились цены на продукты за последний год.