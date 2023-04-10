Овощи, яйца, сыр и мясо: украинцам показали, что и как подорожало за последний месяц

Рост потребительских цен в Украине в марте 2023 года ускорился до 1,5% с 0,7% в феврале. Это свидетельствует о том, что инфляция хоть и медленно, но замедляется.

Related video

Средние цены на продукты питания в марте 2023 года, если сравнивать с февралем 2022, незначительно, но повысились. Так, по данным Госстата, стоимость продуктов подросла на 2,3% — это выше общей инфляции, которая составила 1,5%.

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали овощи — на 17,3%.

Далее в списке идут яйца, которые украинцы сейчас покупают на 1,8%. Также подорожали:

сыр и творог — на1%;

мясо и мясопродукты — на 0,9%;

хлеб — на 0,7%;

макаронные изделия — на 0,6%;

масло — на 0,6%;

сахар — на 0,6%;

молоко — на 0,5%;

фрукты — на 0,5%;

рыба и рыбопродукты — на 0,4%.

В то же время хлеб и хлебопродукты подешевели на 0,1%, а подсолнечное масло — на 0,7%.

Какие продукты подорожали с февраля 2022 по март 2023 Фото: Госстат

Ожидать ли понижения цен на овощи в ближайшее время

Представитель экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телемарафона 9 апреля 2023 года рассказал, что цены на овощи начнут снижаться летом.

"Украинский огурец попадет с открытой почвы на наш стол примерно в конце июня. Все зависит от того, насколько будет теплая весна. Если погода будет такой же теплой, как сейчас, то, я думаю, овощи появятся где-то в середине июня. И, собственно, с того момента стоимость овощей, борщового набора, огурцов, помидоров начнет стремительно снижаться. До этого у нас будет "ценовое плато" – цены вряд ли будут падать, потому что импорт дешеветь не будет", – рассказал он.

Ожидается, что удешевление будет на уровне от 20 до 40%. Также Олег Пендзин объяснил, что в канун Пасхи продукты дешеветь не будут. И даже наоборот — их стоимость может несколько вырасти на 5-7%.

Напомним, 10 марта стало известно, как в Украине изменились цены на продукты за последний год. Базовая инфляция в последний месяц зимы уменьшилась до 0,5% — с 0,7% в январе и 0,8% в декабре 2022 года, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке подросли на 1,5%.

Также Фокус писал, как сильно в Украине изменилась стоимость коммунальных услуг. Как свидетельствуют данные Госстата, коммуналка за год подорожала в целом на 4,3% (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021).