Огурцы, помидоры и перец: украинцев предупредили о новом изменении цен

В Украине до сих пор дорожают некоторые популярные среди граждан овощи, например огурцы, помидоры и лук. Стоит ли надеяться украинцам на то, что скоро этот процесс остановиться и когда — в материале Фокуса.

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Украинцы таки дождутся дешевых овощей в 2023 году. Цены, как ожидаются, начнут снижаться летом, когда в магазины завезут выращенный уже нашими аграриями товар. Об этом в эфире телемарафона 9 апреля 2023 года сказал представитель экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, овощи должны подешеветь в конце июня. На цены, кроме появления украинского урожая, повлияет еще и погода.

"Украинский огурец попадет с открытой почвы на наш стол примерно в конце июня. Все зависит от того, насколько будет теплая весна. Если погода будет такой же теплой, как сейчас, то, я думаю, овощи появятся где-то в середине июня. И, собственно, с того момента стоимость овощей, борщового набора, огурцов, помидоров начнет стремительно снижаться. До этого у нас будет "ценовое плато" – цены вряд ли будут падать, потому что импорт дешеветь не будет", – рассказал он.

Эксперт отметил, что со средины лета цены снизятся примерно на 20-40%. Также Олег Пендзин объяснил, что в канун Пасхи продукты дешеветь не будут. И даже наоборот — их стоимость может несколько вырасти на 5-7%.

Что уже подорожало накануне Пасхи

Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко 8 апреля рассказал "24 каналу", что сильнее всего прибавила в цене буженина — уже сейчас за килограмм продавцы просят 425-459 грн. На втором месте оказалась традиционная домашняя колбаса, которая уже стоит от 340 до 400 грн за килограмм.

Также Исследователи из Института аграрной экономики выяснили, что перед Пасхой цены на мясо выросли от 5% до 7%. Так, с начала 2023 года все виды мясной продукции в розничных сетях заметно подорожали. Говяжьи ребра и гуляш, а также свиные лопатки и ошеек подскочили в цене на 1-3%. В то же время куриные бедра и голени выросли в цене на 5%-10%.

Напомним, 10 марта стало известно, как в Украине изменились цены на продукты за последний год. Базовая инфляция в последний месяц зимы уменьшилась до 0,5% — с 0,7% в январе и 0,8% в декабре 2022 года, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке подросли на 1,5%.

Также Фокус рассказывал, что будет с урожаем в 2023 году и стоит ли украинцам ожидать дефицита гречки.