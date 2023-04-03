Цены на гречку и лук в 2023 году: когда снизится стоимость и что будет с урожаем

По словам первого замминистра Тараса Высоцкого, фермеры из Одесской области, центра и запада Украины в 2023 году снова будут выращивать овощи, в первую очередь из борщового набора – лука и моркови.

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Украине в 2023 году не грозит дефицит зерновых культур на внутреннем рынке, поскольку этой весной фермеры планируют увеличить посевы яровых культур, а также лука, моркови и гречки. Об этом заявил в эфире телемарафона первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, аграрии еще в 2022 году значительно увеличили объемы посева гречки. Благодаря этому сейчас украинцы покупают гречку на 50% меньше. Министр отметил, что стоимость гречки в 2023 году будет на том же уровне, который сформирован сейчас, а с начала лета цена даже может снизиться.

"Практически такая же площадь посева ожидается в этом году. То есть гречки будет произведено больше, чем нужно для внутреннего потребления. Уменьшится потребность импорта, и не будет оснований для роста цены. Даже возможно удешевление, но это станет понятно по факту фиксации посевных площадей в июне", — рассказал Тарас Высоцкий.

Кроме того, как отметил чиновник, объем производства зерновых культур превысит потребности украинцев минимум в два с половиной раза. Не ожидается дефицита пшеницы для производства хлебобулочных изделий, а кукурузы и ячменя – для кормов.

Этой весной, по словам Тараса Высоцкого, фермеры из Одесской области, центра и запада Украины снова будут выращивать овощи, в первую очередь из борщового набора – лука и моркови.

"В этом году ситуация с луком и морковью на рынке будет стабильной по сравнению с прошлым годом. Продукты будут более доступны украинскому потребителю", – подчеркнул он.

Почему дорожают овощи

По последним данным Госстата, овощи за два месяца 2023 подорожали на 21,2%, и, таким образом, стали главным драйвером инфляции. Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики", объясняет рост цен на плодоовощную продукцию влиянием сезонного фактора и началом Великого поста, что сопровождается повышением спроса на овощи и фрукты. Она называет следующие актуальные цены на эту группу товаров:

капуста белокочанная: 21,14 грн за кг (динамика с начала года +61,4%);

картофель: 10,04 грн за кг (+2,8%);

лук репчатый: 55,79 грн за кг (+61,7%);

морковь: 44,07 грн. за кг (+72,4%);

свекла: 10,48 грн. за кг (-12,4%);

яблоки: 14,68 грн за кг (+26,2%);

мандарины: 72,26 грн/кг (+8,7%);

бананы: 70,42 грн. за кг (+1,7%);

апельсины: 58,40 грн/кг (-10,0%);

лимоны: 61,30 грн/кг (-4,2%).

Рост цен на овощи и фрукты, особенно на лук, морковь, огурцы, помидоры, аналитик УКАБ Максим Гопка тоже связывает с истощением внутренних запасов и увеличением за последние два месяца присутствия более дорогих импортных товаров на украинском рынке.

К слову, из-за российского энергетического терроризма в Украине усложнилось хранение овощей и фруктов и их выращивание в тепличных хозяйствах, что заметно повлияло на предложение и цены.

Напомним, Фокус на днях рассказывал, что перед празднованием Пасхи в Украине ожидается подорожание мяса, молочной продукции и яиц.