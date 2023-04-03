Ціни на гречку та цибулю у 2023 році: коли знизиться вартість і що буде з урожаєм

За словами першого заступника міністра Тараса Висоцького, фермери з Одеської області, центру та заходу України у 2023 році знову вирощуватимуть овочі, насамперед із борщового набору – цибулю та моркву.

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Україні у 2023 році не загрожує дефіцит зернових культур на внутрішньому ринку, оскільки цієї весни фермери планують збільшити посіви ярих культур, а також цибулі, моркви та гречки. Про це заявив в ефірі телемарафону перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, аграрії ще у 2022 році значно збільшили обсяги посіву гречки. Завдяки цьому зараз українці купують гречку на 50% дешевше. Міністр зазначив, що вартість гречки у 2023 році буде на тому самому рівні, який сформований зараз, а з початку літа ціна навіть може знизитися.

"Практично така ж площа посіву очікується цього року. Тобто гречки буде вироблено більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання. Зменшиться потреба імпорту, і не буде підстав для зростання ціни. Навіть можливе здешевлення, але це стане зрозумілим за фактом фіксації посівних площ у червні", — розповів Тарас Висоцький.

Крім того, як зазначив чиновник, обсяг виробництва зернових культур перевищить потреби українців щонайменше у два з половиною рази. Не очікується дефіциту пшениці для хлібобулочних виробів, а кукурудзи та ячменю – для кормів.

Цієї весни, за словами Тараса Висоцького, фермери з Одеської області, центру та заходу України знову вирощуватимуть овочі, насамперед із борщового набору – цибулю та моркву.

"Цього року ситуація з цибулею та морквою на ринку буде стабільною порівняно з минулим роком. Продукти будуть більш доступні українському споживачеві", – наголосив він.

Чому дорожчають овочі

За останніми даними Держстату, овочі за два місяці 2023 року подорожчали на 21,2%, і, таким чином, стали головним драйвером інфляції. Інна Сало, завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", пояснює зростання цін на плодоовочеву продукцію впливом сезонного чинника та початком Великого посту, що супроводжується підвищенням попиту на овочі та фрукти. Вона називає такі актуальні ціни на цю групу товарів:

капуста білокачанна: 21,14 грн за кг (динаміка з початку року +61,4%);

картопля: 10,04 грн за кг (+2,8%);

цибуля ріпчаста: 55,79 грн за кг (+61,7%);

морква: 44,07 грн. за кг (+72,4%);

буряк: 10,48 грн. за кг (-12,4%);

яблука: 14,68 грн. за кг (+26,2%);

мандарини: 72,26 грн/кг (+8,7%);

банани: 70,42 грн. за кг (+1,7%);

апельсини: 58,40 грн/кг (-10,0%);

лимони: 61,30 грн/кг (-4,2%).

Зростання цін на овочі та фрукти, особливо на цибулю, моркву, огірки, помідори, аналітик УКАБ Максим Гопка також пов'язує із виснаженням внутрішніх запасів та збільшенням за останні два місяці присутності дорожчих імпортних товарів на українському ринку.

До речі, через російський енергетичний тероризм в Україні ускладнилося зберігання овочів та фруктів і їх вирощування у тепличних господарствах, що помітно вплинуло на пропозицію та ціни.

Нагадаємо, Фокус днями розповідав, що перед святкуванням Великодня в Україні очікується подорожчання м'яса, молочної продукції та яєць.