Огірки, помідори та перець: українців попередили про нову зміну цін

В Україні досі дорожчають деякі популярні серед громадян овочі, наприклад, огірки, помідори та цибуля. Чи варто сподіватися українцям на те, що незабаром цей процес зупиниться і коли — у матеріалі Фокусу.

Related video

Українці таки дочекаються дешевих овочів у 2023 році. Ціни, як очікуються, почнуть знижуватись влітку, коли до магазинів завезуть вирощений уже нашими аграріями товар. Про це в ефірі телемарафону 9 квітня 2023 року сказав представник економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, овочі мають подешевшати наприкінці червня. На ціни, окрім появи українського врожаю, вплине ще й погода.

"Український огірок потрапить із відкритого ґрунту на наш стіл приблизно наприкінці червня. Все залежить від того, наскільки буде тепла весна. Якщо погода буде такою ж теплою, як зараз, то, я думаю, овочі з'являться десь у середині червня. І "Власне, з того моменту вартість овочів, борщового набору, огірків, помідорів почне стрімко знижуватися. До цього у нас буде "цінове плато" — ціни навряд чи знижуватимуться, тому що імпорт дешевшати не буде", — розповів він.

Експерт зазначив, що із середини літа ціни знизяться приблизно на 20-40%. Також Олег Пендзин пояснив, що напередодні Великодня продукти не дешевшатимуть. І навіть навпаки — їхня вартість може дещо зрости на 5-7%.

Що вже подорожчало напередодні Великодня

Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко 8 квітня розповів "24 каналу", що найсильніше додала в ціні буженина — вже зараз за кілограм продавці просять 425-459 грн. На другому місці опинилася традиційна домашня ковбаса, яка вже коштує від 340 до 400 грн. за кілограм.

Дослідники з Інституту аграрної економіки з'ясували, що перед Великоднем ціни на м'ясо зросли від 5% до 7%. Так, з початку 2023 року усі види м'ясної продукції у роздрібних мережах помітно подорожчали. Яловичі ребра та гуляш, а також свинячі лопатки та ошийок підскочили в ціні на 1-3%. Водночас курячі стегна та гомілки зросли в ціні на 5%-10%.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, як в Україні змінилися ціни на продукти за останній рік. Базова інфляція в останній місяць зими зменшилася до 0,5% — з 0,7% у січні та 0,8% у грудні 2022 року, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,5%.

Також Фокус розповідав, що буде з урожаєм у 2023 році та чи варто українцям чекати на дефіцит гречки.