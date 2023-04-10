Овочі, яйця, сир та м'ясо: українцям показали, що і як подорожчало за останній місяць

Зростання споживчих цін в Україні у березні 2023 року прискорилося до 1,5% з 0,7% у лютому. Це свідчить, що інфляція хоч і повільно, але сповільнюється.

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Середні ціни на продукти харчування у березні 2023 року, якщо порівнювати з лютим 2022 року, незначно, але підвищилися. Так, за даними Держстату, вартість продуктів підросла на 2,3% — це вище за загальну інфляцію, яка склала 1,5%.

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали овочі — на 17,3%.

Далі у списку йдуть яйця, які українці зараз купують на 1,8%. Також подорожчали:

сир і сир — на 1%;

м'ясо та м'ясопродукти — на 0,9%;

хліб — на 0,7%;

макаронні вироби – на 0,6%;

олія — на 0,6%;

цукор — на 0,6%;

молоко — на 0,5%;

фрукти — на 0,5%;

риба та рибопродукти — на 0,4%.

Водночас хліб та хлібопродукти подешевшали на 0,1%, а олія — на 0,7%.

Які продукти подорожчали з лютого 2022 до березня 2023 Фото: Держстат

Чи очікувати зниження цін на овочі найближчим часом

Представник економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телемарафону 9 квітня 2023 року розповів, що ціни на овочі почнуть знижуватися влітку.

"Український огірок потрапить із відкритого ґрунту на наш стіл приблизно наприкінці червня. Все залежить від того, наскільки буде тепла весна. Якщо погода буде такою ж теплою, як зараз, то, я думаю, овочі з'являться десь у середині червня. І "Власне, з того моменту вартість овочів, борщового набору, огірків, помідорів почне стрімко знижуватися. До цього у нас буде "цінове плато" — ціни навряд чи знижуватимуться, тому що імпорт дешевшати не буде", — розповів він.

Очікується, що здешевлення буде на рівні від 20% до 40%. Також Олег Пензін пояснив, що напередодні Великодня продукти не дешевшатимуть. І навіть навпаки — їхня вартість може дещо зрости на 5-7%.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, як в Україні змінилися ціни на продукти за останній рік. Базова інфляція в останній місяць зими зменшилася до 0,5% — з 0,7% у січні та 0,8% у грудні 2022 року, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,5%.

Також Фокус писав, як сильно в Україні змінилася вартість комунальних послуг. Як свідчать дані Держстату, комуналка за рік подорожчала загалом на 4,3% (вересень 2022 року до вересня 2021 року).