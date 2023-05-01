"Укрпочта" снова ограничивает бесплатный обмен старых лампочек на LED: что изменится

По состоянию на конец апреля 2023 года украинцы обменяли чуть больше 18 миллионов ламп. Активнее всего программой обмена пользовались в Киевской области, где обменяли 1,8 млн ламп и в Днепропетровской — 1,2 млн ламп.

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"Укрпочта" снова сократит отделения, где украинцы еще могут бесплатно обменять старые лампы накаливания на LED-лампы на фоне падения спроса. Так, с 1 мая 2023 года такая услуга будет доступна только в центральных отделениях почты в 23 населенных пунктах, сообщает пресс-служба компании.

Обменять лампочки без предварительного заказа в приложении "Дия" можно будет только до 5 мая включительно.

"С 6 числа принимать лампы накаливания для обмена будут только центральные отделения "Укрпочты" в областных центрах, где есть наибольший спрос и потребность", – отметили в пресс-службе.

В компании объяснили, что в последнее время спрос на программу по обмену старых лампочек сильно снизился после пикового периода в конце зимы — начале весны 2023 года.

При этом в Украине на сейчас для обмена доступно еще 17 млн лампочек. В ближайшее время в страну поставят еще 5 млн экономных LED-ламп.

Как узнать, в каких отделениях почты можно обменять лампочки

Как и раньше, вся информация об этом доступна в "Дии". Чтобы подать заявку на обмен лампочек, нужно:

авторизоваться в приложении "Дия", выбрать меню "Услуги" и пункт "Обмен ламп".

ввести номер телефона и выбрать из списка доступное отделение "Укрпочты", в котором вам удобно совершить обмен.

дождитесь уведомления от "Дії": после подтверждения заявки на обмен ламп в выбранном отделении почты у заявителя будет пять дней.

Сколько ламп обменяли украинцы

Программа по обмену ламп стартовала в феврале 2023 года и за это время, по данным "Укрпочты", граждане обменяли чуть больше 18 миллионов ламп. Где активнее всего обменивают лампочки:

в Киевской области — по состоянию на апрель обменял 1,8 млн ламп;

в Днепропетровской области — 1,2 млн ламп.

Программа обмена с самого начала была доступна в 23 тыс. населенных пунктов Украины, кроме временно оккупированных территорий. Ею воспользовались более 3,5 млн украинцев.

Тем временем в Кабмине Украины разрабатывают масштабную программу возобновления энергосистемы. При этом проекты и процедуры будут разработаны на основе европейских правил.